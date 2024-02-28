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Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

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У Тирані Глава держави та Прем’єр-міністр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

28 лютого 2024 року - 20:47

У Тирані Глава держави та Прем’єр-міністр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, коли будуть відповідні умови.

Сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

У Спільній декларації також підтверджено намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.

Зокрема, у документі Президент України та голова уряду Північної Македонії засудили звірства Росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Вони наголосили на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Сторони визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема надання нашій країні військової техніки та озброєння з метою стримування агресії Росії. 

Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України й фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Президент України та Прем’єр-міністр Північної Македонії підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності згідно з нормами міжнародного права. Також у декларації зафіксована підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Лідери висловили бажання розвивати двосторонні й багатосторонні зв'язки та поглиблювати потенціал співпраці в різних сферах, зокрема в галузі оборони й безпеки.

Володимир Зеленський і Талат Джафері обговорили інші актуальні питання двостороннього порядку денного.

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29
Президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся в Албанії, 28 лютого 2024 року.
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