У Тирані Глава держави та Прем’єр-міністр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, коли будуть відповідні умови.

Сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

У Спільній декларації також підтверджено намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.

Зокрема, у документі Президент України та голова уряду Північної Македонії засудили звірства Росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Вони наголосили на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Сторони визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема надання нашій країні військової техніки та озброєння з метою стримування агресії Росії.

Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України й фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Президент України та Прем’єр-міністр Північної Македонії підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності згідно з нормами міжнародного права. Також у декларації зафіксована підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Лідери висловили бажання розвивати двосторонні й багатосторонні зв'язки та поглиблювати потенціал співпраці в різних сферах, зокрема в галузі оборони й безпеки.

Володимир Зеленський і Талат Джафері обговорили інші актуальні питання двостороннього порядку денного.