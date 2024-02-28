У Тирані Володимир Зеленський провів зустріч з Андреєм Пленковичем

На полях саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.

Глава держави подякував Хорватії та особисто Андрею Пленковичу за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення.

«Дякую Хорватії за підтримку наших біженців під час війни, мої найкращі побажання всьому вашому суспільству. Також важливим питанням є допомога Україні в розмінуванні. Хочу подякувати за прийняття на реабілітацію наших військових та українських дітей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій.

Сторони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями – виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БпЛА.

Президент подякував Хорватії за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Володимир Зеленський та Андрей Пленкович також обговорили актуальні питання регіональної безпеки.