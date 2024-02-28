У Тирані Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто.

Глава держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

«Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни», – сказав Президент.

Сторони обговорили взаємну підтримку України та Боснії і Герцеговини на шляху до спільної мети – набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

«Ми йдемо пліч-о-пліч і готові допомагати одне одному на цьому шляху до ЄС», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Боряна Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО.

Президент України подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який заплановано провести у Швейцарії.