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Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»
Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

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У Тирані Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини

28 лютого 2024 року - 21:02

У Тирані Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто.

Глава держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

«Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни», – сказав Президент.

Сторони обговорили взаємну підтримку України та Боснії і Герцеговини на шляху до спільної мети – набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

«Ми йдемо пліч-о-пліч і готові допомагати одне одному на цьому шляху до ЄС», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Боряна Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО.

Президент України подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який заплановано провести у Швейцарії.

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29
Президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся в Албанії, 28 лютого 2024 року.
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