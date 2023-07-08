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У Туреччині Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії

8 липня 2023 року - 13:57

У Туреччині Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії

Під час робочої поїздки до Туреччини Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Володимир Зеленський наголосив на важливості рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України.

Глава держави висловив подяку Прем’єр-міністру Португалії за позитивну оцінку виконання нашою державою рекомендацій Європейської комісії.

Сторони висловили надію на старт уже до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС.

Володимир Зеленський окремо подякував голові португальського уряду за готовність узяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру, зокрема тих, що стосуються продовольчої та енергетичної безпеки, а також екоциду.

Під час телефонної розмови Президент України та Прем’єр-міністр Португалії ухвалили Спільну декларацію.

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