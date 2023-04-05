У Варшаві Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський отримав від Президента Польщі Анджея Дуди найвищу державну нагороду Республіки Польща – орден Білого Орла.

Главу Української держави нагороджено орденом на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці в ім’я демократії, миру й безпеки у Європі, непохитність у захисті невід’ємних прав людини.

Вручення нагороди відбулося під час зустрічі лідерів двох держав у Залі ордена Білого Орла в Президентському палаці.

Приймаючи відзнаку, Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та всьому польському народові за допомогу нашій країні у складний час на шляху до перемоги у війні. Президент України зазначив, що Польща допомагає з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

«Для мене велика честь – бути тут разом із моєю дружиною й подякувати Президенту, його команді, уряду Польщі й кожному поляку за те, що ви вже зробили. Ви не покинули Україну, ви стояли з нами пліч-о-пліч. Ми за це вдячні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні відносини України та Польщі демонструють історичну міцність.

«Саме на такому фундаменті будується справді міцна дружба та майбутнє всіх поколінь наших двох братніх народів», – зазначив він.

Окремо Президент України подякував польському народу за тепле ставлення до мільйонів українців, які знайшли прихисток у Польщі, де почуваються не як у гостях, а як удома.

«Між нами не було кордонів, і я вважаю це початком того, що між нами в майбутньому не існуватиме жодних кордонів, будь-яких: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних. Заради наших народів. Але для цього ще потрібно перемогти. Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що нагорода, яку він сьогодні отримав, призначена для тих українців, які несуть на своїх плечах перемогу.

«Ця нагорода адресована також народу України, нашим військовим, які боронять нашу державу, нашу незалежність і точно виборють перемогу для України, для Польщі, для всієї Європи та світу», – зазначив Президент.

Зі свого боку Анджей Дуда акцентував, що орденом Білого Орла нагороджують за виняткові досягнення, публічну службу та заслуги перед Польщею. Президент Польщі зазначив, що для нього велика честь – вручати цей орден Володимиру Зеленському.

«Ви, пане Президенте, – виняткова особистість. Отримавши мандат від свого народу, ви несподівано для себе виконали виняткову місію. Ніхто не міг передбачити. Ви не залишили Україну та своїх співвітчизників у найскладніший період історії України – перед лицем агресії», – сказав Анджей Дуда.

Президент Польщі зазначив, що позиція Володимира Зеленського та героїчного українського народу врятувала Україну.

«Ви є взірцем очільника держави, очільника народу, а також людини, яка непохитно стоїть на сторожі прав людини, громадянина та народу на самовизначення», – наголосив він.