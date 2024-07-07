Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами, є хороші нові деталі такої нашої співпраці – звернення Президента
Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами, є хороші нові деталі такої нашої співпраці – звернення Президента

7 липня 2024 року - 20:23

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Варшаві розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Туском

8 липня 2024 року - 12:48

Безпекова ситуація на Одещині: Президент провів нараду з керівництвом області

7 липня 2024 року - 21:33

В Одесі Президент відвідав поранених військових моряків та привітав їх із Днем Військово-Морських сил ЗСУ

7 липня 2024 року - 21:11

Президент обговорив оборонну підтримку та двосторонню співпрацю з міністром оборони Великої Британії

7 липня 2024 року - 20:51

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Республіки Польща
Робочий візит Президента України до Республіки Польща

8 липня 2024 року - 12:49

Перейти до всіх галерей

У Варшаві розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Туском

8 липня 2024 року - 12:48

У Варшаві розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Туском

У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском.

Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій. 

Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.

ф

Робочий візит Президента України до Республіки Польща

8 липня 2024 року - 12:49
Версія для друку