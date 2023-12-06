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Звернення Президента до Дня Збройних Сил України
Звернення Президента до Дня Збройних Сил України

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Візит керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у складі української делегації до США
Візит керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у складі української делегації до США

6 грудня 2023 року - 14:01

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У Вашингтоні Андрій Єрмак разом із Русланом Стефанчуком і Рустемом Умєровим зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США

6 грудня 2023 року - 16:58

У Вашингтоні Андрій Єрмак разом із Русланом Стефанчуком і Рустемом Умєровим зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майклом Джонсоном.

Керівник Офісу Президента висловив подяку Конгресу Сполучених Штатів і кожному американцю та американці за потужну підтримку України в боротьбі з російським агресором.

Представники української делегації наголосили, що фінансова та військова допомога Сполучених Штатів є надзвичайно істотним чинником не лише для ситуації на полі бою, а й для подальшого успіху в захисті спільних демократичних цінностей.

«Підтримка Конгресу – це життєво важливо для України, і ми її дуже цінуємо», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави запевнив співрозмовника, що Україна навіть в умовах війни готова й надалі рухатися шляхом реформ.

«Продовжуємо боротися за свободу та цінності, які нас об'єднують», – наголосив він.

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Візит керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у складі української делегації до США

6 грудня 2023 року - 14:01
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