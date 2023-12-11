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У Вашингтоні Глава держави провів зустріч із президентом Світового банку 

12 грудня 2023 року - 00:23

У Вашингтоні Глава держави провів зустріч із президентом Світового банку 

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. 

Глава держави подякував за вагому підтримку, яку надає Україні Світовий банк від початку повномасштабної агресії РФ, мобілізацію міжнародної фінансової допомоги нашій країні та активну підтримку в роботі з міжнародними донорами. 

Аджай Банга підтвердив готовність Світового банку неухильно продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення економіки України. 

Володимир Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії зі Світовим банком у питаннях трансформації нашої держави. 

Сторони обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та приділили увагу питанню збільшення питомої ваги безготівкової економіки в економічній системі України.

«Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт», – наголосив Президент. 

Співрозмовники також обговорили стратегію відновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструменти для зменшення ризиків з метою зниження ставок за іпотечними кредитами. 

Володимир Зеленський та Аджай Банга також обмінялися думками щодо механізмів використання заморожених російських активів на користь України.

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