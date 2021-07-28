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«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

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У Вашингтоні голова МЗС та керівник Офісу Президента України обговорили з Держсекретарем США майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів

6 серпня 2021 року - 00:08

У Вашингтоні голова МЗС та керівник Офісу Президента України обговорили з Держсекретарем США майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів

У Вашингтоні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та переговорів з Президентом Джозефом Байденом.

Співрозмовники відзначили, що зустріч лідерів України та США, яка запланована на 30 серпня, стане черговим кроком у зміцненні стратегічного партнерства між двома державами.

Окремо сторони зупинилися на подальшому розвитку українсько-американського партнерства в безпековій та військово-технічній сферах.

Також під час зустрічі значну увагу було приділено ситуації на Донбасі та спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України.

Крім того, представники України та США обговорили питання енергетичної безпеки Української держави та регіону в цілому.

Торкнулися співрозмовники й теми реалізації реформ в Україні. Зокрема, під час розмови було відзначено прогрес нашої країни в очищенні судової системи і боротьбі з корупцією.

Ентоні Блінкен підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.

Державний секретар США заявив про беззаперечну підтримку Кримської платформи з боку Сполучених Штатів Америки.

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