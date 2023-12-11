У Вашингтоні розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.

«Я надзвичайно радий бути сьогодні тут, у Білому домі, щоб поділитися дуже важливими повідомленнями. Вдячний за запрошення. Я хотів би подякувати Америці й нашим партнерам за підтримку», – сказав Володимир Зеленський перед початком зустрічі з Президентом США у Білому домі.

Він також зауважив, що сьогодні – особливий день для України, День Сухопутних військ, у яких несуть службу майже 600 тис. дуже відважних українців і українок, які щоденно доводять, що здатні перемагати.

«Наші сили наступають. Ми успішно перемогли Росію в Чорному морі. Росія ховає залишки свого військово-морського флоту у віддалених бухтах. Тим часом Україна створила експортний коридор у Чорному морі, який підтримує нашу економіку та глобальну продовольчу безпеку», – розповів Президент України.

Глава держави також зазначив, що українська економіка демонструє зростання на майже 5%, тож Україна поступово стає менш залежною від зовнішньої допомоги.

«Ми рухаємось у правильному напрямі. Я хочу обговорити з Президентом Байденом, як пришвидшити цей рух. Зокрема, посилення нашої протиповітряної оборони та спроможності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік чіткі – позбавити Росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, серед пріоритетних питань зустрічі з Президентом США – спільне виробництво зброї та використання заморожених російських активів.

«Президент Байден і я у вересні говорили про спільне виробництво зброї – це дуже важливо для нас. Сьогодні ми обговоримо, як це прискорити. Також нам потрібно швидше працювати із замороженими російськими активами – понад 300 мільярдів заморожених активів терористів. Ми маємо використовувати їх для захисту від російського терору. Тож я хочу поговорити про деякі деталі», – повідомив Глава Української держави.

Він також акцентував, що Україна навіть під час війни продовжує успішно реформувати свої інституції задля інтеграції до Європейського Союзу.

«Люди мають бути впевнені, що свобода є безпечною та достатньо сильною, щоб перемогти», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент США наголосив, що від рішень, які будуть ухвалені зараз, залежатиме майбутнє на десятиліття вперед, зокрема у Європі.

«Ми бачили, що відбувається, коли диктатори не отримують покарання за смерті та руйнування, які вони спричинили. Вони йдуть далі. Загроза Америці, Європі та світу лише зростає», – заявив він.

Джозеф Байден відзначив важливість ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення про фінансування України перед тим, як конгресмени підуть на різдвяну перерву.

«Я щойно підписав рішення про виділення 200 мільйонів доларів для оборони України», – повідомив він.

«Пане Президенте, я закликаю Конгрес вчинити правильно. Підтримати Україну й захистити свободу. Я хочу подякувати за ваш візит і сприяння. І я не хочу, щоб ви втрачали надію», – додав Джозеф Байден.