У вересні Президент провів близько 40 зустрічей і двадцяти телефонних розмов із лідерами країн та міжнародних організацій

У вересні Президент України Володимир Зеленський провів близько 40 зустрічей із лідерами країн та міжнародних організацій, представниками урядів і команд партнерів, а також майже 20 телефонних розмов і взяв участь у понад десяти форумах, самітах і засіданнях на рівні лідерів.

Ключовими пріоритетами у внутрішній і зовнішній політиці Глави держави були: досягнення реального миру, посилення протиповітряної оборони України, зокрема прискорення постачання систем ППО та ракет до них, збільшення фінансування для виробництва дронів, напрацювання гарантій безпеки, посилення тиску на Росію, пошук можливостей використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України, прискорення переговорного процесу щодо членства у Євросоюзі, реалізація програм PURL і SAFE, підтримка стійкості українців і повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Зокрема, у вересні в Україну приїжджали: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, Королівська принцеса Великої Британії Анна, міністри закордонних справ Великої Британії, Данії, Литви, Польщі, Швеції, лідери коаліційних фракцій німецького Бундестагу, спецпредставник Президента США генерал Кіт Келлог, радники лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Крім того, Президент України перебував із робочими візитами в Данії, Франції та США. У Копенгагені відбулися зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і засідання глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки. У Парижі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном і взяв участь у засіданні коаліції охочих, на якому були присутні представники понад 35 країн – усієї вільної Європи, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку команда України провела більш ніж 40 зустрічей із партнерами в різних форматах. Зокрема, відбулася продуктивна зустріч Глави держави та Президента США Дональда Трампа, під час якої обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, програму PURL і потенційні проєкти в межах цієї ініціативи.

«Президент Трамп дуже добре поінформований про ситуацію на фронті, про те, що росіяни роблять і в чому вони намагаються всіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є. Важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємося», – наголосив Володимир Зеленський.

Також у Нью-Йорку під співголовуванням Президента України та Прем’єр-міністра Канади відбувся перший саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів, у якому взяли участь понад 40 делегацій, зокрема більш ніж 15 глав держав та урядів, Королева бельгійців Матильда, Королева Швеції Сільвія, перші леді та джентльмени, представники урядів і міжнародних організацій. Наступний такий саміт відбудеться в Брюсселі під спільним головуванням України та Європейської комісії.

«Нехай результатом цього засідання коаліції стане підтримка ініціатив із пошуку, повернення та реінтеграції наших дітей, а також реальний тиск на Росію через запровадження санкцій. Необхідно перейти від уваги до дій. Нам потрібна ваша підтримка та підтримка партнерів у Генеральній Асамблеї», – наголосив Володимир Зеленський.

Уперше на глобальному майданчику – на полях Генасамблеї ООН – відбувся саміт міжнародної Кримської платформи, на якому були присутні понад 60 учасників.

«Це має показати глобальну шкоду, заподіяну окупацією Криму Росією, а також шкоду, завдану сильними державами світу тим, що вони не відповіли рішуче та вчасно на російську агресію в Криму. Саме ця слабка реакція повернула Росії залежність від війни та рейдерства», – зазначив Глава держави.

Президент також узяв участь у засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України та в загальних дебатах Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Володимир Зеленський наголосив, що країни – члени ООН мають ефективно тиснути на Росію, щоб вона зупинила свою війну та припинила гонку озброєнь, яка наражає світ на небезпеку катастрофи.

«Від вас залежить, чи сприятимете ви миру, чи продовжуватимете торгувати з Росією й допомагатимете їй фінансувати цю війну. Від вас залежить, чи будуть звільнені військовополонені, чи повернуться додому викрадені діти, чи будуть відпущені заручники. Від вас залежить, що визначатиме буття: війна, як зараз, чи наші спільні рішучі дії, як це має бути», – заявив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський провів зустрічі з президентами Анголи, Бразилії, Казахстану, Панами, Південно-Африканської Республіки, Сирії, Франції, Швейцарії, королями Швеції та Іспанії, Князем Монако, Спадкоємним принцом Ліхтенштейну, Прем’єр-міністром Іспанії, Вселенським Патріархом Варфоломієм, генеральними секретарями НАТО та ОАД, головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН, директоркою-розпорядницею МВФ, спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом, двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США, представниками Американського єврейського комітету, президентами та CEO провідних американських компаній.

Вдалося досягти рекордного рівня участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій з усіх континентів в усіх заходах, які організувала Україна або які стосувалися завдань, що важливі для нашої країни. Є домовленості щодо нових оборонних пакетів, розширення програми PURL та відкриття експортних платформ на чотирьох напрямках: США, Європа, Близький Схід, Африканський континент. Також під час зустрічі в Нью-Йорку Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.

Крім того, у вересні Глава держави провів близько 20 телефонних розмов: із президентами Молдови, Тимору-Лешті, Фінляндії, Франції, Еміром Держави Катар, прем’єр-міністрами Великої Британії, Данії, Ірландії, Польщі, Португалії, Норвегії, Президенткою Єврокомісії, генсеками НАТО й ООН, президенткою Міжнародного олімпійського комітету.

Головні теми розмов – напрацювання гарантій безпеки, посилення санкцій проти Росії, розширення оборонної співпраці та реагування на порушення Росією повітряного простору країн – членів НАТО. У вересні порушення повітряного простору, зокрема дронами, були зафіксовані в Польщі, Румунії, Данії, Норвегії та Естонії.

Володимир Зеленський запропонував допомогу України в розбудові захисту та розширенні співпраці для надійного захисту неба. У Данії українські військові розпочали розгортання місії для поширення досвіду України в захисті від дронів.

Зокрема, саме на важливості необхідного реагування на загрози з боку Росії Президент наголосив під час онлайн-участі в щорічному Варшавському безпековому форумі.

«Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього», – сказав Володимир Зеленський.

Також Глава держави взяв участь у п’ятому Саміті перших леді та джентльменів, міжнародному економічному форумі «Амброзетті», щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії та засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

Минулого місяця вдалося досягти вагомих результатів у різних напрямах. Гарантії безпеки: 26 країн готові зробити внесок у гарантування Україні безпеки за підтримки США; узгоджено, що Україні потрібно в небі, на морі та на землі. Посилення тиску на Росію: Україна ухвалила п’ять рішень щодо запровадження санкцій та синхронізації санкцій партнерів в українській юрисдикції, санкційні кроки у вересні також зробили США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія; є рух в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Ініціатива PURL: нові внески, загалом є вже понад 2 млрд дол., почалося постачання перших пакетів американської зброї. Також є новий оборонний пакет від Швеції на 836 млн дол. Повернення українських дітей, яких викрала Росія: Україна разом із партнерами запустила пошуковий механізм і готує резолюцію на розгляд Генасамблеї ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.