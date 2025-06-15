У Відні Олена Зеленська провела зустрічі, присвячені збільшенню гуманітарної підтримки України

У Відні перша леді України Олена Зеленська провела кілька зустрічей, присвячених гуманітарній підтримці, освіті, психічному здоров’ю дітей та боротьбі з дезінформацією.

Дружина Президента зустрілася з федеральною міністеркою закордонних та європейських справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, яка у 2022 році однією з перших серед європейських політиків особисто привозила гуманітарну допомогу в Україну.

Олена Зеленська поінформувала про сьогоднішній російський обстріл українських міст із застосуванням понад 400 дронів і ракет.

Беате Майнль-Райзінгер висловила співчуття українському народові та всім, хто втратив своїх рідних і близьких унаслідок цієї російської атаки.

Перша леді подякувала за всю підтримку, яку Україна відчуває та цінує.

Ключовим фокусом зустрічі став саме гуманітарний аспект допомоги нашій державі.

Важлива частина візиту дружини Президента була присвячена розвитку Глобальної коаліції українських студій. Олена Зеленська зустрілася з керівниками університетів Відня, Граца, Клагенфурта та Інсбрука – закладів вищої освіти, які підтримують партнерські відносини з українськими ЗВО у Києві, Харкові, Чернівцях та Дрогобичі.

«Лекції, курси, заходи, які вони проводять, особливо цінні, адже в більшості європейських підручників українська історія подавалася в контексті російської. Це показало дослідження Українського інституту у 2022 році. Але сьогодні робимо ще один крок геть від російських наративів: ці університети долучаються до Коаліції українських студій», – зазначила перша леді.

Під час зустрічі представники університетів підписали відповідний меморандум.

Глобальна коаліція українських студій – державна ініціатива, спрямована на розвиток україністики й кримськотатарських курсів у світі, подолання фейків і викривлень в академічному середовищі, створення партнерств між українськими та закордонними ЗВО. Загалом уже 67 університетів з усього світу подали заявки на приєднання до коаліції.