У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом

У межах саміту НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Глава Української держави висловив подяку особисто Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за потужну допомогу, насамперед військову, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Хочу подякувати вам за те, що всі ці дні ви з нами, пліч-о-пліч. Ми це надзвичайно цінуємо», – наголосив він.

Володимир Зеленський докладно поінформував Джозефа Байдена про перебіг бойових дій на передовій, оперативні та стратегічні плани України. Також було обговорено внутрішні процеси в Російській Федерації з огляду на нещодавні події.

Президенти приділили значну увагу подальшій довгостроковій оборонній співпраці.

Глава Української держави відзначив величезну підтримку з боку США, яка сягає вже 43 млрд дол.

«Але США витрачають ці гроші на порятунок життів українців, а ми також захищаємо значну частину Європи та всього світу», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент України відзначив проведення сьогодні першого засідання Ради Україна – НАТО та погодження країнами «Групи семи» Спільної декларації про підтримку нашої країни.

«Я знаю, що інші держави прагнуть підтримати рішення G7. І це надзвичайно допоможе, тому що це дуже конкретні речі для гарантування безпеки, які ви робите для нас», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Джозеф Байден зауважив, що Президент України та українська делегація могли відчути, якою великою є підтримка з боку всіх держав-партнерів.

«Ви вже зробили великий обсяг роботи, і я знаю, що ви ще багато чого маєте зробити. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли в нас буде зустріч і ми з вами святкуватимемо офіційне членство в НАТО», – розповів Президент Сполучених Штатів.

Джозеф Байден відзначив надзвичайну хоробрість і мужність усього українського народу, який понад 500 днів протистоїть масштабній російській агресії.

Він запевнив, що Сполучені Штати роблять і робитимуть усе, щоб швидше допомагати Україні всім необхідним, скільки це буде потрібно.