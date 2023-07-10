У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

У межах участі в саміті НАТО Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави докладно поінформував Президента Франції про ситуацію на полі бою за основними напрямками наступальних операцій.

Володимир Зеленський подякував Франції за масштабну військову допомогу, зокрема далекобійні ракети SCALP, і розповів про подальші оборонні потреби України, серед іншого – в інженерному обладнанні.

Лідери домовилися працювати над розробкою багаторічної та прогнозованої програми оборонної підтримки України.