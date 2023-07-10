Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського

10 липня 2023 року - 21:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

Безпека – це наше ключове завдання на саміті НАТО – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі

12 липня 2023 року - 15:18

У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

12 липня 2023 року - 14:26

Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Марком Рютте

12 липня 2023 року - 13:08

У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Австралії

12 липня 2023 року - 13:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Литовської Республіки
Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38

Перейти до всіх галерей

У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

12 липня 2023 року - 14:26

У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

У межах участі в саміті НАТО Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави докладно поінформував Президента Франції про ситуацію на полі бою за основними напрямками наступальних операцій.

Володимир Зеленський подякував Франції за масштабну військову допомогу, зокрема далекобійні ракети SCALP, і розповів про подальші оборонні потреби України, серед іншого – в інженерному обладнанні.

Лідери домовилися працювати над розробкою багаторічної та прогнозованої програми оборонної підтримки України.

ф

Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
Версія для друку