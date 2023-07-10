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Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського

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У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Австралії

12 липня 2023 року - 13:00

У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Австралії

На полях саміту НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Глава держави висловив подяку за надану Україні підтримку й допомогу з боку Австралії та поінформував співрозмовника про ситуацію на передовій.

Сторони обговорили оборонні потреби нашої країни й подальшу співпрацю в цій сфері, зокрема можливе розширення військової підтримки завдяки новим типам бронетехніки й озброєння. Президент України подякував Австралії за надані 30 додаткових бронемашин «Бушмастер» і логістичний супровід оборонної підтримки.

Також було обговорено необхідність подальшого запровадження санкцій проти держави- агресора.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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