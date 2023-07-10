У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Австралії

На полях саміту НАТО у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Глава держави висловив подяку за надану Україні підтримку й допомогу з боку Австралії та поінформував співрозмовника про ситуацію на передовій.

Сторони обговорили оборонні потреби нашої країни й подальшу співпрацю в цій сфері, зокрема можливе розширення військової підтримки завдяки новим типам бронетехніки й озброєння. Президент України подякував Австралії за надані 30 додаткових бронемашин «Бушмастер» і логістичний супровід оборонної підтримки.

Також було обговорено необхідність подальшого запровадження санкцій проти держави- агресора.