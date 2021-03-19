Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деоліграхізації в країні, спрямований не на боротьбу з окремими представниками великого бізнесу, а на зміну системи, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу і встановлення єдиних для всіх правил гри. Про це заявив радник Глави держави з питань економіки Олег Устенко в ефірі Радіо НВ.

«Якби економічна ситуація в Україні не консервувалася у 90-х роках, ми могли б мати за результатами минулого року ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. За фактом ми маємо трохи більше 160 мільярдів доларів», – зазначив Олег Устенко.

За його словами, вузька група зацікавлених осіб, здебільшого це олігархи, багато років намагається консервувати ситуацію в країні, розвиваючи власний бізнес, але створюючи бар’єри для входження у бізнес для інших.

«Заради цього вони використовують політичні зв’язки, медіаресурс, щоб блокувати розвиток ситуації. Виходить, що захист прав власності – те, чого хоче бізнес – нормальна судова система, ефективна боротьба з корупцією, конкуренція, демонополізація економіки, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу, – блокує якраз ця група», – сказав радник Президента.

Тому, за його словами, процес деолігархізації неминучий.

Водночас Олег Устенко наголосив, що йдеться не про прізвище конкретного олігарха, а про зміну закритої системи, яка формувалася в Україні протягом останніх десятиліть.

«Якщо ти будеш боротися проти конкретної особистості, не змінюючи умови ведення бізнесу, умови для конкуренції, розвитку економіки, доступу до кредитного ресурсу, не полегшуючи умови для захисту бізнесу, не покращуючи судову систему, ти наткнешся на ті ж граблі», – зазначив він.

Олег Устенко повідомив, що Президент має на меті проводити деолігархізацію «широким фронтом», діючи в багатьох напрямках.

«Перш за все це те, про що говорять інвестори, коли вирішують, чи інвестувати в Україну. Вони говорять про проблему, пов’язану із захистом прав власності. Коли ти не можеш захистити власність, ти не зможеш рухати економіку вперед і забезпечувати 5% економічного зростання, без яких боротьба з бідністю буде неефективною», – зауважив радник Глави держави.

Серед першочергових заходів він також назвав амністію капіталу, проведення судової реформи, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, демонополізацію економіки та розвиток конкуренції.

«Ненормально, коли сектори економіки контролюються великими олігархічними групами. Тут мають бути зрушення, і це ще одна з битв, яку веде влада для того, щоб домогтися деолігархізації економіки», – зауважив Олег Устенко.

Він нагадав, що Президент України у своєму нещодавньому відеозверненні неодноразово акцентував увагу на необхідності боротьби з олігархами, і почалася ця боротьба зі сфери надрокористування.

«У Президента Зеленського є чітка воля рухатися у напрямі боротьби з олігархатом», – переконаний Олег Устенко.