У Всесвітній день поширення знань про синдром Дауна Олена Зеленська відвідала заклади, де підтримують людей, які живуть із цим синдромом

У Всесвітній день поширення знань про синдром Дауна перша леді України Олена Зеленська відвідала в Броварах на Київщині заклади, які заснувала благодійна організація «Перспектива 21.3». Їхня мета – підтримати людей із порушеннями інтелектуального розвитку й дати їм можливості для повноцінного життя та самореалізації.

Дружина Президента побувала, зокрема, у Cafe 21.3. Там працюють люди із синдромом Дауна, аутизмом та порушеннями інтелектуального розвитку. Проєкт допомагає адаптуватися до життя після школи та здобути навички, необхідні для влаштування на роботу. У кафе пропонують, серед іншого, фірмову випічку, яку виготовляє «Голландська пекарня 21.3» – іще один осередок організації «Перспектива 21.3», – де люди з інтелектуальними порушеннями опановують навички кондитерів.

Перша леді поспілкувалася з працівниками та ознайомилася з роботою закладів, а також відвідала центр соціальної адаптації, де студенти опановують знання, необхідні для повноцінного життя та працевлаштування.

«Побувала тут з особливим відчуттям – що обізнаність, вчасна допомога, небайдужість, людяність – надто зараз, у тяжкий для країни час – обов’язково змінюють не лише конкретні долі, а й усе наше суспільство на краще», – підсумувала Олена Зеленська.