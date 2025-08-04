У Японії Олена Зеленська взяла участь у Національному дні України на виставці EXPO 2025

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у Національному дні України на виставці EXPO 2025, що проходить в Осаці.

На заході були присутні понад 500 осіб: представники уряду Японії, делегацій країн – учасниць EXPO, бізнес-асоціацій, громадських організацій і дипломатичного корпусу.

«Сьогоднішній Національний день на EXPO ми, команда України, хочемо присвятити вдячності. Нашій великій вдячності Японії за можливість бути представленими тут. А також вдячності Японії й кожній країні, яка допомагає нам боронити себе від нападника», – наголосила Олена Зеленська.

Також на виставці відбулася прем’єра «Оди вдячності» – музичної композиції, створеної спеціально до Національного дня України у співпраці з гуртом Hyphen Dash та креативною агенцією Bickerstaff.734. Її доповнив відеокліп, який демонстрував подяку світові за підтримку України.

Крім того, перша леді побувала в національних павільйонах Японії та України. Українські експонати представлені під назвою Not For Sale («Не для продажу»). Це магазин, де можна побачити 18 предметів, які символізують цінності: свободу, гідність, стійкість. Замість звичної вартості товарів – відео з України, що показують ціну, яку в умовах захисту від російської агресії українці платять за право на освіту, медицину та свободу вибору.

«Наші цінності постійно під атаками фейків і маніпуляцій, і навіть у щоденних інтернет-дискусіях ви особисто можете відчути, як їх хочуть ослабити, змінити чи знецінити. Росія маніпулює емоціями, наповнює простір пропагандою та навіть поставила культуру на службу агресії», – зазначила перша леді.

Поруч із головним павільйоном розташована зона Values-Driven Economy (економіка, керована цінностями), де представлені артефакти від українських компаній, які продовжують працювати попри війну, зокрема каски енергетиків та пальне від нафтовиків.

В українському павільйоні є спеціальна інсталяція Imported Goods. Це експонати, присвячені друзям України у світі, – культурним діячам та активістам із Японії, Великої Британії, Німеччини й Канади, які регулярно демонструють солідарність з українцями.