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Закликаю сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою – виступ Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7
Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47

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У Японії Президент України провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

20 травня 2023 року - 16:04

У Японії Президент України провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

﻿﻿Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня.

Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.

Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту «Групи семи».

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47
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