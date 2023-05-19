У Японії Президент України провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.
Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня.
Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.
Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.
Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту «Групи семи».