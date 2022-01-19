У Запоріжжі Глава держави приєднався до флешмобу «Живий ланцюг» з нагоди Дня Соборності України

Президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі взяв участь у флешмобі «Живий ланцюг» з нагоди Дня Соборності України. Понад 1500 осіб взялися за руки і з'єднали береги річки Дніпро через новозбудований вантовий міст, що символізує соборність Української держави.

Перший подібний флешмоб відбувся в січні 1990 року, коли понад мільйон людей з різних регіонів країни створили безперервний «живий ланцюг» від Івано-Франківська до Києва на знак єдності й соборності України.

«Сьогодні ми відзначаємо велике свято – День Соборності України. 103 роки тому почалося возз’єднання українських земель у єдину незалежну державу. 103 роки тому був проголошений Акт Злуки. Це дійсно знакова подія в історії державотворення України, яка дає дві важливі настанови для всіх наступних поколінь. Якщо не припиняти боротьбу – рано чи пізно єдину й незалежну державу буде стовідсотково відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено», – сказав Президент перед початком флешмобу.

За словами Володимира Зеленського, пам’ятаючи про першу настанову, покоління борців за свободу України до 1991 року не здавалися, щоб відновити незалежність нашої держави. А завдання нашого й усіх наступних поколінь – пам’ятати про другу настанову, щоб зберегти цю незалежність.

«Наші погляди, відмінності, бачення можуть бути абсолютно різними, але ніколи не мають стати вищими, ніж Україна, неподільна та незалежна. Так, об’єднатися по-справжньому складно, непросто. Тільки сильний народ може стати єдиним. Тільки єдиний народ може створити сильну країну, яка живе, яка будує лікарні, стадіони, літаки, кораблі, яка зводить знакові об’єкти», – наголосив Глава держави.

Президент також звернувся до кримчан та українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини: «Понад сто років тому був проголошений Акт Злуки. Возз’єднались століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України вже вісім років. Але для нас цей час – немов століття. Я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, не через віки, а якомога швидше. У Донецьку і в Криму ми з вами обов’язково проголосимо новий Акт Злуки й будемо відзначати це щороку. Погодьтесь, є традиції, які мають обов’язково з’явитись у майбутньому».