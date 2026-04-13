У зверненні з нагоди Дня зброяра Президент показав понад 50 видів української зброї, що з’явилася в умовах війни та вже довела свою ефективність

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Дня зброяра на тлі новітніх українських розробок, що вже довели свою ефективність.

На відео показані 56 зразків зброї, серед них – 31 дрон: далекобійні, FPV, бомбери, розвідники, ударні камікадзе та перехоплювачі, – 7 ракет, 4 засоби радіоелектронної боротьби, 6 наземних роботизованих комплексів, одна ППО-турель, 3 безекіпажні морські комплекси та 4 спеціалізовані бронеавтомобілі.

Зокрема, Володимир Зеленський відзначив далекобійну ракетну зброю. Це:

Далекобійна крилата ракета наземного базування «Фламінго», серійне виробництво якої стартувало у 2025 році. Вона здатна вражати цілі на відстані до 3000 км і нести бойову частину вагою понад тонну.

Крилата ракета-дрон «Рута», що призначена для ударних і розвідувальних завдань та має дальність польоту до 300 км. Її почали постачати українським захисникам у 2024 році.

Реактивний ракетодрон «Пекло», що має велику швидкість і високу маневреність. Дальність його польоту – до 700 км, а бойова частина – від 23 кг.

Протикорабельна крилата ракета Р-360 «Нептун», призначена для знищення надводних цілей і наземних об’єктів. Дальність ураження – до 300 км, бойова частина – 150 кг.

Далекобійна ракета-дрон «Паляниця», що оснащена турборакетним двигуном і була вперше успішно застосована в серпні 2024 року.

Реактивна система залпового вогню «Вільха» з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.

Це й далекобійні українські дрони. Серед них – ударний дрон-камікадзе «Січень», який почали застосовувати у 2023 році. Дальність польоту – до 1400 км, а бойова частина – до 40 кг.

Далекобійний ударний дрон-камікадзе «Лютий», прийнятий на озброєння у 2024 році. Він має дальність польоту до 2000 км, бойова частина – 50–75 кг.

Далекобійний дрон «Морок», який українські воїни почали застосовувати у 2023 році. Він може нести 30 кг на відстань до 800 км.

Крилата ракета-дрон «Барс», розроблена у 2024 році. Вона призначена для ураження цілей на відстані до 700–800 км. Це серійний масовий виріб, обладнаний малогабаритним турбореактивним двигуном.

Реактивний дрон-камікадзе «Обрій», який почали використовувати у 2023 році. Дальність становить 800 км, а бойова частина – 10 кг.

Далекобійний ударний дрон-камікадзе FP-1, що має дальність польоту до 1600 км, несе бойову частину до 120 кг. Його почали застосовувати у 2025 році.

Наземні роботизовані комплекси, завдяки яким уперше в історії цієї війни українські воїни взяли ворожу позицію виключно за допомогою безпілотних платформ.

Загалом українські НРК лише за три місяці виконали на фронті понад 22 тис. місій. Зокрема, це RATEL Н, що перевозить вантаж і боєприпаси на позиції, евакуює поранених і встановлює додаткові технічні засоби.

«Терміт» – багатофункціональний НРК, розроблений для потреб логістики, евакуації поранених, мінування та вогневої підтримки.

«Ардал», призначений для виконання логістичних завдань, евакуації поранених, розвідки та доправлення боєприпасів.

Безпілотний наземний апарат «Рись», що використовується для перевезення вантажів, медичної евакуації, застосування дистанційно керованого озброєння.

Броньована роботизована платформа нового покоління «Змій», що розроблена для транспортування вантажів, евакуації техніки та підтримки підрозділів у зоні бойових дій.

Важкий безпілотний наземний комплекс Protector для безпеки воїнів під час виконання логістичних та бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та пори року.

«Воля-Є», що призначений для вогневої підтримки підрозділів, розвідки та виконання завдань у зонах підвищеного ризику без залучення особового складу.

Україні довелося боротися і з ворожим флотом, ударами з повітря та морськими мінами. В усьому цьому допомогли морські дрони. Зокрема, багатоцільовий надводний дрон-камікадзе Sea Baby, який розробила Служба безпеки України для атак на російські кораблі та інші об'єкти в Чорному морі.

Багатоцільовий ударний морський безпілотник Magura V5, розроблений для Головного управління розвідки Міноборони України. Magura V5 став першим у світі безпілотником, що потопив військовий корабель.

Морський безпілотний бойовий комплекс Sargan-3000. Це багатоцільова платформа, що пройшла випробування та стала на озброєння ВМС України. Ці безекіпажні катери вирізняються високою маневреністю та здатні виконувати ударні завдання.

«Наші ракети, наші безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони, розвідники, артилерія, наші боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато-багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається “зброя України”. Захищає наше небо, наші міста й села, рятує життя, доводить, що “зроблено в Україні” – це синонім поняття “ефективно та сильно”», – наголосив Глава держави.