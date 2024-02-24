Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою

Преамбула

Україна та Канада, надалі разом визначені як «Учасники»:

Наголошуючи на Спільній декларації про підтримку України, виголошеній лідерами «Групи семи» (G7) та Україною на полях Вільнюського саміту НАТО 12 липня 2023 року (далі – Спільна декларація G7);

підкреслюючи те, що Канада продовжує підтримувати народ України, який захищає свою країну і спільні принципи та цінності, які зазнають нападу, а також те, що Канада вшановує жертви, принесені українським народом у цій боротьбі, та підтримує невід’ємне право України на самооборону, як це передбачено статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй (далі – Статут ООН);

сповнені рішучості назавжди припинити неспровоковані напади Росії на Україну з 2014 року та її повномасштабне вторгнення у 2022 році, які завдали великих страждань народу України й загрожують європейській і світовій безпеці;

підтверджуючи непохитну відданість Канади суверенітету й територіальній цілісності України в межах її кордонів, які були міжнародно визнані з 1991 року, включно з територіальними водами, а також забезпеченню здатності України захищати себе, протистояти майбутньому тиску, обирати власне майбутнє й процвітати;

визнаючи невід’ємне право України обирати власну зовнішню політику й механізми безпеки, включно з прагненнями України приєднатися до НАТО та Європейського Союзу (ЄС);

наголошуючи на тому, що Канада продовжуватиме підтримувати впровадження Україною глибоких та комплексних реформ, необхідних для повної інтеграції в ЄС і НАТО, і високо оцінює значний прогрес у реформах, досягнутий на сьогодні в Україні;

акцентуючи увагу на Комюніке Вільнюського саміту НАТО від 11 липня 2023 року про те, що майбутнє України в НАТО, і що Канада продовжуватиме підтримувати цю мету, та визнаючи, що двосторонні безпекові зобов’язання не є заміною для майбутнього членства України в НАТО, а доповнюють і підтримують майбутнє членство України;

спільно вирішили заснувати Канадсько-українське cтратегічне безпекове партнерство (далі – КУСБП), яке визначає сфери для посилення двосторонньої взаємодії та співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю, як визначено в цій Угоді.

Частина І. Цілі

Учасники визнають, що КУСБП запроваджено в той час, коли Україна веде повномасштабну та динамічну війну з метою самооборони від Росії, і що ведення цієї війни залежить від наявності надійного доступу до ресурсів та можливостей для цього. З цією метою КУСБП має на меті: посилити й поглибити політичну, зовнішню, військову співпрацю та ефективність Учасників; дозволити Учасникам обмінюватися – між різними державними органами та на різних рівнях – інформацією, запитами та відгуками як Стратегічні партнери. Це є визнанням безпрецедентного досвіду та знань, які Україна має щодо використання нових технологій у війні, протидії дезінформації та інших видів діяльності; визначити поточні та майбутні відповідні потреби та вимоги і поєднати їх із сильними сторонами, спроможностями та наявними ресурсами кожного партнера; розробляти та надавати індивідуальну військову, безпекову, економічну та іншу підтримку Україні; сприяти відбудові та відновленню України як стабільної і демократичної держави, а також сприяти зусиллям України щодо професійності та модернізації своїх сил, щоб захистити себе зараз і стримати будь-яку майбутню російську агресію; надавати підтримку Україні в разі майбутніх нападів або агресії Росії; підтримувати та готувати Україну на шляху її інтеграції до євроатлантичного співтовариства; підтримувати Україну в її прагненні до миру та безпеки для всіх її громадян, визнаючи, що всі верстви її населення – зокрема жінки, чоловіки, хлопці, дівчата – по-різному постраждали від російської агресії. Ці різні групи також пропонують унікальні погляди на питання миру та безпеки, підкреслюючи цінність інклюзивних процесів миру та безпеки.

2. Основними компонентами безпекових зобов’язань, які надаються Канадою Україні в межах КУСБП, є:

надання всебічної допомоги Україні для захисту й відновлення її територіальної цілісності, відбудови національної економіки та захисту її громадян; підтримка спроможності України запобігати подальшій військовій ескалації або новій агресії з боку Російської Федерації та стримувати її; підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, у тому числі шляхом підтримки реформ в Україні та налагодження оперативної сумісності з НАТО.

3. З цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму $3,02 млрд.

4. Канада продовжуватиме надавати різнобічну підтримку Україні протягом дії цієї Угоди.

Частина II. Процес консультацій, зокрема у випадку майбутнього збройного нападу

Визнаючи важливість і цінність регулярних консультацій, взаємодії та співпраці між їхніми відповідними посадовими особами, що сприятиме поглибленню двосторонніх зв'язків, розширенню взаєморозуміння і максимальному підвищенню ефективності КУСБП та його цілей, Учасники будуть: розвивати існуючі двосторонні та багатосторонні переговори та взаємодії, які вже відбуваються на всіх рівнях уряду, і проводити щорічні зустрічі на рівні Глави Української держави та глави уряду Канади, а також частіші зустрічі на рівні міністрів у разі потреби; та здійснювати аналіз прогресу КУСБП та досягнення його цілей, визначення нових сфер співпраці, усунення прогалин або проблем, які можуть виникнути, а також визначення темпу й очікувань щодо продовження КУСБП. Учасники визнають, що будь-яке майбутнє російське вторгнення в Україну порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також підірве євроатлантичну безпеку, включно з безпекою Канади. У разі поновлення російської агресії або нападів на Україну після припинення поточних бойових дій на прохання одного з Учасників Учасники протягом двадцяти чотирьох (24) годин проведуть консультації для визначення заходів, які необхідні для протидії або стримування агресії. За згодою Учасників такі консультації можуть проводитися з представниками інших зацікавлених держав, які також уклали домовленості з Україною в межах Спільної декларації G7. За таких обставин, відповідно до своєї внутрішньої правової бази, Канада: надасть Україні швидку та сталу безпекову, військову та економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші витрати; консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН. Учасники продовжуватимуть проводити консультації, за потреби, протягом агресивної війни Росії, що триває, зокрема у разі значної ескалації. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Канада можуть внести зміни до цього розділу, щоб узгодити його з будь-яким механізмом, який Україна може згодом прийняти з іншими своїми міжнародними партнерами, включно з державами, які долучилися до Спільної декларації G7.

Частина III. Координація та співпраця з іншими форумами та механізмами

Учасники будуть прагнути забезпечити узгодження, координацію та усунення конфліктів між роботою, яка виконується через КУСБП, та роботою на багатосторонніх форумах і в межах механізмів, у яких беруть участь Україна та Канада. Це включає НАТО (зокрема Раду Україна – НАТО), Контактну групу з питань оборони України (КГПОУ), Групу сприяння безпеці в Україні (ГСБУ), Платформу міжвідомчої координації донорів «Групи семи» та інші поточні або майбутні відповідні форуми і механізми. Учасники також продовжуватимуть тісну співпрацю в межах міжнародних інституцій, включно з НАТО (в т. ч. Раду Україна – НАТО), Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, Раду Європи, Організацію економічного співробітництва та розвитку та інших. Канада вітає зусилля України з досягнення справедливого та сталого миру на основі принципів, сформульованих в Українській формулі миру. Канада буде повністю залучена до співпраці з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Українській формулі миру.

Частина IV. Сфери постійного та розширеного співробітництва та напрями довгострокової підтримки

Учасники визнають, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада надає всебічну підтримку Україні, у тому числі дипломатичну, фінансову, допомогу в розвитку, гуманітарну, військову, розвідувальну та кібернетичну, миротворчу і стабілізаційну допомогу, а також імміграційні заходи для українців, які шукають безпеки від російської агресії. Спираючись на постійну підтримку та досягнуті на сьогодні успіхи, а також визнаючи, що Канаді є чого навчитися стосовно набутих Україною досвіду та знань, Учасники прагнуть поглибити двосторонню співпрацю в низці сфер, включно з обороною, безпекою, стабільністю і стійкістю. Співпраця у цих визначених сферах також сприятиме наданню інформації, допоможе визначити та сприятиме майбутнім напрямам підтримки для подальшого розвитку і зміцнення двосторонніх відносин.

А. Оборонне співробітництво та підтримка

Учасники визнають успішне співробітництво в галузі оборони, досягнуте на сьогодні в межах Угоди про співпрацю в галузі оборони (УСО) між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади, підписаної 3 квітня 2017 року, як основи їхніх оборонних відносин. Починаючи з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Канада виділила Україні понад $2,4 млрд на військову допомогу. Спираючись на міцні відносини, встановлені між двома оборонними та військовими відомствами після початку проведення операції UNIFIER у 2015 році, а також на значну тренувальну та військову допомогу, надану Канадою до і після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, учасники і надалі зміцнюватимуть свою оборонну співпрацю. Учасники визнають, що швидкий розвиток і підвищення професіоналізму майбутніх Сил оборони України є критично важливими для надання їм спроможностей для повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також для стримування та захисту від майбутніх нападів. Разом з іншими міжнародними партнерами Україна та Канада працюватимуть спільно, щоб продовжувати розбудову стійких українських Cил оборони та безпеки, здатних відвоювати та захистити свою територію зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Канада, відповідно до своїх правових рамок та політичної площини, продовжуватиме надавати оборонну підтримку та військову допомогу Україні. Це може включати продовження постачання сучасного військового обладнання на суші, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберсфері, надаючи пріоритет, де це можливо, потребам України в межах майбутніх Сил оборони, таких як бронетехніка, артилерія, та сил авіації, а також інші ключові можливості, яких Україна потребує для захисту. Учасники також працюватимуть над прискоренням розвитку та професійності майбутніх Сил оборони України, зокрема шляхом підтримки посиленої оперативної сумісності з НАТО, з метою досягнення військового потенціалу України такого рівня, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Канади Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Учасники визнають, що в контексті поточного конфлікту Україна здобула значний досвід і знання, які можуть сприяти продовженню модернізації збройних сил Канади, включно з розробленням та військовим використанням нових технологій і можливостей, що виникають. Для покращення цих цілей Учасники будуть:

i) проводити щорічні діалоги з питань стратегічної оборонної політики на високому рівні;

ii) обмінюватися інформацією про пріоритети та плани, пов’язані з обороною, через двосторонні чи багатосторонні форуми, залежно від обставин;

iii) продовжувати забезпечувати підготовку, навчання та підтримку в розбудові потенціалу сил безпеки та оборони. Водночас, продовжуючи реагувати на динамічні потреби України, внесок Канади в ці зусилля може включати за необхідності:

(А) забезпечення навчання та підвищення кваліфікації відповідно до пріоритетів України та досвіду Канади. Це може , але не обмежуватися таким: навчання лідерств; основні бойові навички; спеціалізована підготовка, така як бойова інженерна та медична підготовка; і колективне навчання;

B) забезпечення підготовки інструкторів для посилення сил безпеки та оборони власного потенціалу формування сил України;

(С) повернення до ведення відповідної діяльності в Україні, коли це дозволять умови.

iv) надавати консультації та настанови щодо професійної військової освіти та розвитку, що може включати, але не обмежуватися цим, майбутню структуру збройних сил, інтеграцію гендерної складової та порядку денного «Жінки, мир і безпека» (далі – ЖМБ) у військових операціях та установах, концепцію НАТО й операційні процедури, командування та управління;

v) продовжувати підтримувати розвиток і підтримувати спроможність Сил оборони та безпеки України разом із членами Альянсу та партнерами, у тому числі шляхом надання військової допомоги, такої як зброя, обладнання, боєприпаси, постачання, інфраструктура та інші можливі форми підтримки, наприклад навчання, пов’язане з використанням та обслуговуванням, якщо це необхідно;

(А) Для просування цих зусиль Канада зобов'язується зробити внесок у коаліції військово-повітряних сил і бронетанкової техніки. Канада також продовжуватиме вивчати можливості потенційного внеску в інші коаліції спроможностей.

vi. розширювати обмін інформацією та співробітництва, включно з оборонною розвідкою, найкращими практиками та отриманим досвідом, у відповідних випадках;

vii. посилювати обмін інформацією, співробітництва та найкращих практик у разі потреби в дослідженнях і розробках (ДіР);

viii. посилювати співпрацю у сфері оборонної техніки, зокрема через інструмент щодо співпраці у сфері оборонної техніки та інші відповідні домовленості;

ix. посилювати співпрацю у сферах реформ безпеки та розбудови потенціалу, пов’язаних з обороною, у тому числі шляхом надання консультацій та підтримки, щоб допомогти Україні використовувати стандарти та принципи НАТО, такі як управління обороною, цивільний контроль над збройними силами, гендерна інтеграція та оборонна політика; та

x. здійснювати офіційні візити та візити експертів для сприяння співпраці між їхніми відповідними організаціями безпеки та оборони;

8. Учасники можуть налагоджувати співпрацю в інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

9. Розширюючи співпрацю в галузі оборони, в умовах невизначеності та складності регіональної безпеки Учасники будуть:

прагнути допомогти Україні у збереженні та зміцненні її оборонної та військової переваги; прагнути забезпечити більш довгострокове стратегічне планування з навчання та надання обладнання, зберігаючи при цьому гнучкість для підтримки найнагальніших потреб України; і шукати можливість забезпечити більшу довгострокову передбачуваність для відповідних галузей оборонної промисловості через визначення довгострокових можливостей, пов’язаних з обороною.

B . Співробітництво в галузі оборонної промисловості

Учасники визнають, що оборонна промисловість України має потенціал стати потужним активом для України та євроатлантичної безпеки, щоб дати змогу Україні відновити свою територіальну цілісність та сприяти ефективному стримуванню майбутньої агресії. Учасники також визнають, що оборонно-промислове співробітництво може сприяти економічному відновленню та створенню бізнес-можливостей для обох країн, і тому намагатимуться досліджувати можливості для посилення такого співробітництва, де це доцільно та у відповідності з чинним законодавством, політикою й торговельними угодами. Канада співпрацюватиме зі своєю оборонною промисловістю та Україною, щоб визначити можливості для тіснішого партнерства та співпраці в оборонній промисловості, що принесе взаємну вигоду. Ці зусилля можуть включати скликання семінарів, організацію торгових місій, сприяння участі українців у заходах канадської оборонної промисловості та інші види взаємодії між підприємствами. Учасники працюватимуть разом із промисловими підприємствами, щоб зменшити існуючі бар’єри для співпраці, зокрема шляхом спільного виробництва, обміну технологіями та інвестицій. Учасники працюватимуть зі своїми галузями оборонної промисловості для пошуку можливостей для зменшення наявних обмежень у ланцюгу постачання військових матеріалів і, де це можливо, розширюватимуть виробництво військового потенціалу для задоволення нагальних потреб обох країн, таких як виробництво боєприпасів, зокрема боєприпасів великого калібру, або інших пріоритетних видів озброєнь. Канада співпрацюватиме з канадськими підприємствами оборонної промисловості, які вирішать інвестувати в локалізацію ремонту, технічного обслуговування та виробництва в Україні з метою підвищення економічної цінності для обох Учасників, якщо це буде доцільно. Учасники працюватимуть над визначенням міжнародних джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни і післявоєнної відбудови. Учасники працюватимуть разом, щоб сприяти захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Канада підтримуватиме, де це можливо, зусилля України з інтеграції її оборонної промисловості до оборонних і безпекових структур НАТО.

C . Співпраця у сфері розвідки та контррозвідки

Учасники продовжуватимуть і поглиблюватимуть співробітництво між своїми відповідними розвідувальними і контррозвідувальними службами. Це передбачає розширення обміну інформацією і розвідувальними даними, обмін кращими практиками й набутим досвідом, продовження зусиль із розбудови потенціалу і реалізацію спільних ініціатив. Учасники будуть прагнути укласти Загальну угоду про безпеку інформації (ЗУБІ) між державами. Після набрання чинності ЗУБІ сприятиме ще більшому обміну інформацією у сфері безпеки й оборони між різними українськими та канадськими урядовими відомствами та установами. Учасники вживатимуть відповідних заходів у законодавчій та політичній площині, щоб дозволити Україні виявляти, стримувати і припиняти російську розвідувальну та підривну діяльність, включно зі шпигунством та диверсійними діями, щоб убезпечити Україну та Канаду від такої зловмисної діяльності, одночасно підтримуючи посилення і реформу архітектури безпеки та розвідки України. Це буде досягнуто шляхом обміну інформацією та досвідом проведення спільних ініціатив, тренінгів і надання технічної допомоги.

D . Кібербезпека та стійкість

Учасники працюватимуть разом, щоб дати можливість Україні виявляти, стримувати та припиняти російську агресію у кіберсфері, кібершпигунство та гібридну війну, у тому числі шляхом постійної кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури від зловмисної кіберактивності. Це може бути досягнуто шляхом обміну розвідданими про кіберзагрози та співробітництва, реалізації спільних ініціатив, підготовки фахівців оборонних, розвідувальних, спеціальних служб та правоохоронних органів України, а також надання кібернетичної допомоги Україні. Учасники працюватимуть разом для виявлення та запобігання безвідповідальному та зловмисному використанню кіберможливостей Російською Федерацією та іншими ворожими державними й недержавними суб’єктами проти Учасників. Визнаючи важливість надійного потенціалу кіберзахисту як для державних, так і для недержавних суб’єктів і прагнучи розширити співпрацю в цій важливій сфері, Учасники будуть:

(i) обмінюватися інформацією про національну політику кібербезпеки, найкращі практики та отриманий досвід для посилення відповідної кібербезпеки та кіберстійкості;

(ii) досліджувати подальші сфери співпраці та можливості в кіберзахисті й безпеці і продовжувати сприяти експертному обміну в цій сфері.

4. Зокрема, Канада продовжить:

(i) надавати Україні конкретну допомогу в галузі кіберзахисту;

(ii) співпрацювати з партнерами для координації розбудови цивільного кіберпотенціалу в Україні. Ця координація має на меті допомогти Україні захистити себе від кібератак і зловмисної кіберактивності, що тривають, а також задовольнити довгострокові потреби з кіберстійкості.

E . Посилення інформаційної безпеки та протидія дезінформації

Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України. Учасники будуть прагнути продовжувати співпрацю та підтримувати зусилля з протидії кампаніям дезінформації. Як для Канади, так і для України свобода засобів масової інформації є ключовою цінністю для демократичних суспільств, а також для захисту прав людини та основоположних свобод. Учасники вірять у важливість захисту цілісності інформації, що також зміцнює стійкість обох суспільств. Таким чином, учасники будуть створювати, захищати інформаційні екосистеми та пом'якшувати загрози для них, зокрема шляхом: поглиблення зусиль із покращення міжнародної координації у викритті та протидії дезінформації через підтримку таких зусиль у багатосторонніх інституціях, таких як НАТО та Механізм швидкого реагування G7; роботи над створенням, сприянням і введенням в дію загальної структури для протидії дезінформації в рамках відповідних міжнародних форумів; продовження залучення підприємництва і підтримки громадянського суспільства, визнаючи необхідність загальносуспільного підходу для збереження цілісності інформаційного середовища, до розроблення інноваційних способів і засобів викриття та протидії дезінформації; співпраці для покращення можливостей України протистояти загрозам інформаційній безпеці, насамперед російським пропагандистським та дезінформаційним кампаніям; і реалізації прагнення сприяти розвитку спільних освітніх та навчальних програм для фахівців з інформаційної безпеки та регулярному обміну досвідом. Учасники визнають, що війна Росії проти України має на меті знищити українську ідентичність і приглушити голоси українців. Учасники спільно працюватимуть над викриттям викрадення Російською Федерацією визначних пам’яток та інших творів мистецтва, а також зусиль Росії, спрямованих на переписування історії та вилучення української мови зі шкільних програм на тимчасово окупованих територіях України. Визнаючи, що мистецтво, історія та мова є ключовими аспектами культури, Канада, зокрема, буде: співпрацювати з Україною з метою отримання доступу до аудиторії на тимчасово окупованих територіях України, усвідомлюючи, що Росія навмисно націлює вплив на радіо, телебачення та іншу інфраструктуру мовлення в Україні та переспрямовує інтернет-трафік на тимчасово окупованих територіях; і підтримувати та поширювати українські голоси на міжнародному рівні, а також підтримувати українську дипломатичну присутність під час розширення Україною дипломатичної присутності у світі. Учасники продовжуватимуть ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення в Україну, а також тих, хто причетний до російських операцій із дезінформації, і намагатимуться стягнути збитки з таких зловмисників, регулярно оновлюючи список санкцій Канади. Учасники продовжуватимуть співпрацювати та розширювати зусилля з викриття та протидії російській та будь-якій іншій пропаганді, включно з дезінформацією щодо дестабілізації Росією світових поставок продовольства.

F . Підтримка розмінування

1. Визнаючи, що через незаконну та невиправдану війну Росії проти України Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу, де заміновано близько двадцяти відсотків території України. Визнаючи зобов'язання та допомогу, яку Канада надала на сьогодні для підтримки гуманітарного та бойового розмінування, Канада буде прагнути до того, щоб:

продовжувати підтримку потенціалу гуманітарного розмінування та українських державних структур, залучених до такої діяльності, шляхом технічної та матеріальної допомоги; розглянути шляхи посилення співпраці з неурядовими організаціями, які беруть активну участь у гуманітарному розмінуванні в Україні, та надання їм підтримки, включно зі співпрацею в рамках різних багатосторонніх партнерських платформ, але не обмежуючись ними; продовжувати підтримувати ініціативи з навчання ризиків з метою допомоги українцям зрозуміти та уникнути ризиків, пов’язаних із наземними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, у міському та сільському середовищі; продовжувати задовольняти потреби малих фермерів і сільських домогосподарств, які постраждали від наземних мін і вибухонебезпечних залишків війни, і допомагати відновлювати засоби для існування та сільськогосподарські землі для продуктивного використання; підтримувати інклюзивний підхід до протимінної діяльності з метою гарантування, що всі елементи, включно з обізнаністю щодо ризиків, підтримкою потерпілих і пріоритетністю зусиль з розмінування, враховують різні впливи та потреби всього населення, у тому числі жінок і дівчат; і надавати будь-яку можливу допомогу для розвитку спроможностей Сил оборони України щодо бойового розмінування.

2. Учасники також поглиблять співпрацю в контексті нещодавнього приєднання Канади до Наглядової ради новоствореного Центру гуманітарного розмінування під керівництвом міністра економіки України.

G . Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

Учасники визнають, що Російська Федерація та її маріонетки використовують небезпечну організовану злочинність (далі – НОЗ), зокрема незаконне фінансування, для фінансування дій, спрямованих на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності. Учасники вивчатимуть можливості співпраці для вжиття заходів щодо протидії діяльності НОЗ, зокрема особами та групами, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив у певних регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та активно використовуються як інструмент гібридної війни для протидії процесам відновлення та примирення в Україні. Така співпраця може включати, але не обмежуватися цим, спільну діяльність, обмін інформацією та її аналіз, ідентифікацію активів, на які може бути накладено арешт у відповідних кримінальних провадженнях, створення спільних робочих груп, а також сприяння навчанню та передовим практикам з обміну даними.

H . Економічне співробітництво

Учасники визнають значну економічну допомогу, яку Канада надала Україні з лютого 2022 року, включно з кредитною допомогою, що надається як на двосторонній основі, так і через рахунок для України, яким керує підтримуваний Канадою Міжнародний валютний фонд (МВФ); випуск суверенних облігацій України як інноваційного інструмента фінансування, який дозволив канадцям продемонструвати свою підтримку України; грантова допомога, надана через трастовий фонд Світового банку з допомоги Україні, відновлення, відбудови та реформ; комплексні пільги на імпорт з України до червня 2024 року; призупинення стягнення боргових зобов’язань України до 2027 року; надання кредитної гарантії для сприяння отриманню кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для підтримки критично важливих закупівель газу для українських домогосподарств і підприємств до зими; а також надання гарантій фінансування спільно з іншими членами G7 для реалізації програми України з МВФ до 2023 року. Беручи до уваги, що Україна та Канада є торговельними державами, а їхнє економічне зростання та процвітання нерозривно пов’язані з торгівлею, і визнаючи важливі економічні та міжлюдські відносини між Канадою та Україною, а також важливість забезпечення економічної стійкості України та відшкодування шкоди, завданої війною, Учасники будуть:

працювати над подальшим зміцненням економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення, і сприяти економічному процвітанню України; співпрацювати для залучення приватного капіталу та інвестицій у проєкти відновлення, реконструкції та модернізації України; і надалі зміцнювати та лібералізувати торгівлю, у тому числі шляхом повного впровадження та розвитку на основі нещодавно оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (УВТКУ), укладеної в Оттаві 22 вересня 2023 року, яка підтримує довгострокову безпеку, стабільність та економічний розвиток в Україні, а також створення робочих місць для середнього класу в Україні та Канаді.

I . Стійкість енергетичної та іншої критичної інфраструктури

Визнаючи, що безпека енергопостачання залишається вирішальною для стійкості України, і спираючись на наявну підтримку енергетичної інфраструктури України з боку «Групи семи» та інших країн, Канада продовжуватиме підтримувати загальний енергетичний сектор України, приділяючи особливу увагу ядерній безпеці та захищеності, а також розвитку відновлюваної енергетики. Канада вивчатиме можливості підтримки України щодо підвищення стійкості її критичної інфраструктури.

J . Відновлення, відбудова та сталий розвиток

1. Канада непохитна у своєму зобов’язанні підтримувати відновлення та відбудову України. У цьому дусі та в координації зі своїми партнерами з «Групи семи» та відповідними міжнародними організаціями і міжнародними фінансовими інституціями Канада намагатиметься сприяти подальшій підтримці коротко- та довгострокового відновлення України. Таким чином, Україна та Канада продовжуватимуть зміцнювати Міжвідомчу платформу координації донорів, започатковану «Групою семи», а також інші координаційні механізми для спільних міжнародних зусиль з відновлення та заохочення програми реформ в Україні, а також зростання з лідируючою роллю приватного сектору.

2 Канада продовжуватиме підтримувати зусилля з відновлення та відбудови в Україні, використовуючи, наскільки це можливо, інноваційні, кліматично нейтральні, гендерно чутливі та енергоефективні підходи. Україна визнає, що процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України та міжнародному співтовариству.

3 Україна та Канада визнають основоположну роль, яку відіграють неурядові організації у відновленні й відбудові України. Це включає залучення приватного сектору, громадянського суспільства і місцевих органів влади як рушіїв амбітного, інклюзивного, децентралізованого процесу відбудови. Україна та Канада будуть прагнути сприяти обмінам між бізнесами та громадянським суспільством. Зусилля також включатимуть психічне здоров’я та психосоціальні потреби для подолання травм і допомогу постраждалим від конфлікту громадам і окремим особам, у тому числі ветеранам. Україна та Канада залишаються відданими інтеграції гендерної рівності як важливого компонента з розвитку співпраці й зусиль з реконструкції. Реалізація порядку денного ЖМБ у плануванні та здійсненні відновлення та реконструкції сприятиме досягненню гендерної рівності в Україні.

4 Визнаючи, що багато членів Сил оборони й безпеки України та їхні сім'ї продовжуватимуть страждати від наслідків поранень і хвороб, отриманих внаслідок агресивної війни Росії проти України, учасники розширюватимуть співробітництво у сфері допомоги ветеранам війни шляхом:

(i) обміну стратегіями, стандартами, рамками та найкращими практиками підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей під час їхнього переходу до цивільного життя та успішної реінтеграції в соціальну та економічну структуру суспільства; і

(ii) обміну досвідом, доказами і рекомендаціями щодо впровадження програм і послуг для ветеранів війни та членів їхніх сімей, включно з фізичною і професійною реабілітацією, медичними послугами, лікуванням психічного здоров'я, фінансовою підтримкою та ініціативами з ушанування пам'яті, щоб підтримати всі аспекти добробуту й забезпечити ветеранам війни визнання і пошану, на які вони заслуговують.

5. Оскільки Україна продовжує раннє відновлення та відбудову, Учасники будуть прагнути забезпечити продовження добре скоординованої життєво необхідної гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Учасники працюватимуть разом, щоб забезпечити цілеспрямовану гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, у тому числі у важкодоступних районах.

6. Канада також намагатиметься підтримувати стабілізацію та потреби цивільної оборони, у тому числі підтримку в критично важливих сферах, які посилюють реагування на надзвичайні ситуації та покращують цивільну оборону.

K . Санкції

1. Учасники визнають цінність санкцій для обмеження доступу Російської Федерації та її поплічників до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, для стримування потоків доходів Росії та для запобігання майбутнім нападам. Визнаючи, що санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України, мають на меті обмежити здатність Росії вести свою жорстоку війну, а також визнаючи, що Росія прямо чи опосередковано намагається обійти міжнародний режим санкцій, запроваджений проти неї, і що для запобігання такому обходу необхідні підвищена пильність і співпраця, Учасники розширять співпрацю в цій важливій сфері шляхом:

розширення консультацій між українською та канадською санкційними групами з метою розроблення спільних пріоритетів для майбутніх санкцій; посилення обміну інформацією між дослідницькими групами щодо санкцій з метою обміну дослідницькими даними, які використовуються для розробки справ щодо санкційних списків; посилення співпраці між різними українськими та канадськими державними органами та агентствами, які відстежують, розслідують і забезпечують унеможливлення випадків ухилення від санкцій, щоб допомогти в запобіганні такому ухиленню та протидіяти незаконним російським закупівлям; і посилення координації дипломатичних контактів із третіми країнами з метою зменшення спроб Росії обійти санкції.

2. Поки агресія Російської Федерації проти України триває, Канада залишатиметься відданою впровадженню жорстких санкцій проти секторів російської економіки та тих осіб у Російській Федерації та за її межами, які підтримують чи отримують прибуток від війни або допомагають в обході санкцій у третіх країнах. Канада також вживатиме рішучих дій із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості в цьому питанні.

3. Учасники надаватимуть один одному актуальну інформацію на підтримку санкцій, відповідно до своїх законодавчих рамок.

4. Учасники працюватимуть над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема за допомогою санкцій та експортного контролю.

5. У разі майбутньої російської агресії чи нападів на Україну або у разі можливої спроби ескалації збройної агресії, що триває, Учасники будуть:

координувати застосування нових санкцій; будуть розглядати можливе повторне застосування будь-яких санкцій, які могли бути скасовані.

L . Національна поліція, Державна прикордонна служба та Національна гвардія

Визнаючи вирішальну роль, яку Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України та Національна поліція України відіграли в захисті та безпеці України, особливо після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, у тому числі на звільнених територіях, і також визнаючи, що Канада бере участь у навчанні та підтримці розбудови потенціалу Національної поліції України з 2015 року, Учасники будуть:

досліджувати та визначати сфери потреб на підтримку Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку (2023–2027). Ця підтримка може включати розбудову потенціалу, надання обладнання або вимоги до навчання (зокрема щодо гендерної інтеграції та реалізації порядку денного ЖМБ), які можуть бути покращені за допомогою канадського програмування, у тому числі:

завершення реалізації проєкту «Довіра, відповідальність та стійкість поліцейської служби» (ДВСПС), основною метою якого є зміцнення спроможності Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України ефективно реагувати на нові вимоги та обов’язки в контексті триваючої війни з Росією; та вивчення того, як канадська поліцейська Домовленість через Канадську поліцейську місію в Україні (КПМУ) може бути використана для надання підтримки з розбудови потенціалу українських колег.

M . Відповідальність

1. Учасники підтверджують свою прихильність притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним та юридичним особам, а також Україні в результаті міжнародно-протиправних дій Росії в Україні або проти України, включно з її агресією, що порушує Статут ООН. Вони також підтверджують, що не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства і Російська Федерація повинна понести юридичну відповідальність, включно з відшкодуванням будь-якої шкоди, заподіяної такими діями, що також допоможе стримати майбутні напади і підтримати відновлення України. У зв’язку з цим Україна та Канада продовжуватимуть:

прагнути притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за скоєння воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, вчинених в Україні або проти України, відповідно до міжнародного права, у тому числі шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду для забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах за допомогою незалежних, ефективних та надійних правових механізмів; співпрацювати для забезпечення дотримання міжнародного права з метою запобігання майбутнім злочинам; і брати участь у Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України та засобів притягнення Російської Федерації до відповідальності за її агресивну війну проти України.

2. Україна високо оцінює провідну роль Канади у поверненні в Україну українських дітей, які були незаконно депортовані до Російської Федерації або примусово переміщені в межах території України, тимчасово окупованих чи контрольованих Російською Федерацією. Україна та Канада відзначають, що негайне звільнення та повернення всіх незаконно затриманих, насильно переміщених та незаконно депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей, є одним із принципів підтримки всебічного, справедливого та тривалого миру. Учасники докладуть усіх зусиль для того, щоб:

продовжувати співпрацювати з Міжнародною коаліцією за повернення українських дітей, створеною 2 лютого 2024 року та очолюваною Україною та Канадою, і досягати цілей, визначених її Рамковим документом; сприяти міжнародним зусиллям щодо притягнення винних в організації незаконної депортації та переміщення українських дітей до відповідальності згідно з нормами міжнародного права та рішеннями міжнародних судових установ; і сприяти всій необхідній допомозі дітям та їхнім сім’ям, постраждалим від незаконної депортації та примусового переміщення Російською Федерацією, з метою їх повернення, реінтеграції та відновлення їхнього добробуту, здоров'я та благополуччя, що відповідають найкращим інтересам дитини.

N . Відшкодування збитків, руйнувань та шкоди, завданих російською агресією

Учасники продовжуватимуть вивчати всі шляхи, щоб переконатися, що російські активи можуть бути спрямовані на підтримку України та бути доступними для підтримки відновлення України згідно з відповідними правовими системами Учасників і міжнародним правом. Україна та Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими, у тому числі державами «Групи семи», над компенсаційним механізмом за збитки, руйнування та шкоду, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, заподіяних агресією Російської Федерації проти України, затвердженим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим, Учасники вивчатимуть відповідні варіанти створення і фінансування компенсаційного механізму для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам російської агресії та підтримки відновлення України, включно з варіантами конфіскації і перепрофілювання російських суверенних активів. Варіанти механізмів компенсації також мають визнавати та враховувати гендерний вимір втрат, поранень та збитків, завданих російською агресією. Учасники підтверджують, що Російська Федерація повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Відповідно до правової системи Канади, російські суверенні активи в юрисдикції Канади будуть залишатися замороженими, доки Російська Федерація не відшкодує збитки, завдані Україні. У зв’язку з цим Канада може розпоряджатися такими активами у спосіб, сумісний із цілями цієї Угоди.

Частина V. Зобов’язання із впровадження реформ

1. Учасники усвідомлюють, що КУСБП ґрунтується на відданості загальному спектру основних цінностей, включно з демократією, верховенством права, безпекою, миром, справедливістю, правами людини, правдою свободою та гендерною рівністю, які є основами розвиненої та стійкої демократії і сильної ринкової економіки. Канада визнає, що Україна активно захищає ці цінності і тим самим робить позитивний внесок у безпеку Канади.

2. Учасники також усвідомлюють, що з моменту відновлення своєї незалежності в 1991 році, і, зокрема, після Революції Гідності у 2014 році, Україна досягла прогресу в плані впровадження різноманітних політичних, економічних, соціальних, правових, судових, антикорупційних реформ, які пов'язані з безпекою та обороною, оскільки вона прагне до інтеграції в ЄС і НАТО.

3. Як зазначено у Спільній декларації G7, Україна віддана подальшим комплексним реформам. Визнаючи вимоги процесу вступу до ЄС і НАТО, а також орієнтири МВФ, Україна й надалі буде:

(i) посилювати демократичний цивільний контроль над своїми військовими, забезпечувати відповідність доктрині, принципам і стандартам НАТО, у тому числі командування та управління, прозорість і оборонне планування для покращення оперативної сумісності з НАТО, реформувати свої Сили оборони й безпеки, модернізувати й покращувати прозорість, пов’язану з процесами оборонної закупівлі та управління ресурсами, включаючи свою оборонну промисловість, а також прозорість і підзвітність щодо партнерської допомоги, зокрема шляхом забезпечення її відстеження та належного використання;

(ii) зміцнювати повагу до демократичних принципів та інститутів, верховенства права й належного управління, інклюзивності та гендерної рівності, прав людини і основних свобод, зокрема прав осіб, які належать до національних меншин, свободи засобів масової інформації, продовження реформи судової системи з посиленням судових процедур призначення на посади та впровадження реформ децентралізації; і

(iii) покращувати управління державними фінансами, у тому числі шляхом удосконалення корпоративного управління на своїх державних підприємствах і в банках, і продовжувати зосереджуватися на комплексних багатогалузевих зусиллях щодо боротьби з корупцією.

4. У післявоєнному контексті та тоді, коли обставини дозволять Україні перейти від воєнного стану до мирного життя, Україна продовжуватиме свої зусилля щодо ширшого зміцнення демократії.

5. Канада продовжуватиме підтримувати Україну у виконанні її комплексної програми реформ, яка є надзвичайно важливою для підтримки сталого та інклюзивного економічного зростання, відповідно до взаємно узгоджених пріоритетів і в координації з іншими донорами.

Частина VІ. Тлумачення та застосування

Учасники вирішуватимуть будь-які розбіжності щодо тлумачення або застосування цієї Угоди шляхом переговорів або консультацій. Учасники визнають, що відсутність посилання на наявну або потенційну сферу співпраці в цій Угоді не перешкоджає Україні та Канаді брати участь у такій співпраці або розглядати її для включення до КУСБП у майбутньому.

Частина VII. Уповноважені органи

Учасники, за потреби, призначатимуть уповноважені органи для розробки та впровадження додаткових інструментів відповідно до сфер співпраці, зазначених у цій Угоді. Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі й технічні домовленості за окремими напрямами співробітництва в межах виконання цієї Угоди.

Частина VIІI. Заключні положення

A . Набрання чинності та термін дії

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом 10 (десяти) років. Учасники мають намір, щоб ця Угода залишалася чинною, поки Україна просувається своїм шляхом до майбутнього членства в НАТО. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

B . Перегляд

Учасники проведуть комплексний перегляд КУСБП протягом трьох (3) років після підписання цієї Угоди з метою її оновлення та внесення необхідних змін, і Учасники продовжуватимуть такі перегляди на постійній основі, якщо це необхідно.

C . Внесення змін

Учасники можуть вносити зміни до цієї Угоди, у тому числі включати до неї додатки, за взаємною письмовою згодою.

D . Припинення дії

Ця Угода може бути припинена будь-ким з Учасників шляхом письмового повідомлення іншому Учаснику, та ця Угода припинить дію через шість (6) місяців з дати отримання такого повідомлення.

ПІДПИСАНО у двох примірниках у м. Київ 24 лютого 2024 року, кожний українською, англійською та французькою мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Україну: Президент Володимир Зеленський

За Канаду: Прем'єр-міністр Джастін Трюдо