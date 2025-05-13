Україна абсолютно готова до справді ефективного формату розмови – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередньо, люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту – абсолютно цивільному об’єкту. Росія – у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, – це саме Росія. Увесь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ іще може зачекати. Потрібне закінчення війни – достойне та справедливе. Росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого справді залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит у Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале й безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини й на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому й перемовини мають бути з ним.

Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії – я хочу подякувати за підтримку, зокрема за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Знаємо думку зокрема й Китаю щодо підтримки припинення вогню та перемовин. Сполучені Штати ясно та недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до справді ефективного формату розмови.

Була у мене доповідь сьогодні міністра закордонних справ України щодо його контактів із нашими партнерами та відповідних наших планів. Керівник Офісу Президента фактично весь день у перемовинах. Був також сьогодні із доповіддю міністр оборони України – на його рівні теж є відповідна важлива комунікація. Ми працюємо, щоб позиції України були сильними і щоб дипломатія була результативною.

Важлива і внутрішня ситуація в Україні – усе, що потрібно для стійкості нашої держави, для забезпечення людей. Була сьогодні доповідь керівника Державної податкової служби України пана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України. Для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати. Попри війну та не зважаючи на будь-яку дипломатичну турбулентність, усі соціальні виплати в Україні забезпечені. І так буде й далі.

Я хочу подякувати всім, хто з Україною!

Слава Україні!