Україна активно готується до початку вакцинації – нарада у Президента

Кабінет Міністрів України та органи влади активно готуються до початку в країні вакцинації проти COVID-19, яка має розпочатися в лютому. Зокрема, вже опрацьовано питання дотримання холодового ланцюга, що є необхідним для зберігання та транспортування вакцин. Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді під його головуванням.

Влада готує різні можливості для запису громадян на вакцинацію.

«Кожній категорії населення має бути легко записатися на вакцинацію, дізнатися чітко дату та місце, коли вони можуть отримати щеплення. Уряд повинен відкрито й прозоро комунікувати щодо черги. Саме для цього ми говорили про створення спеціального сайту, де можна буде записатися на вакцинацію. Також буде залучений додаток «Дія», який уже показав ефективність та має довіру населення. Але якщо люди не мають можливості вільно користуватися Інтернетом, то запис можна буде здійснити через сімейного лікаря», – зазначив Глава держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, проте існують і спалахи.

«Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 захворілих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області», – повідомив голова уряду.

У зв'язку з цим розглядається можливість повернення до адаптивного карантину. «Адаптивний карантин складатиметься із зеленої, жовтої, помаранчевої зони, та за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони», – зазначив Денис Шмигаль.