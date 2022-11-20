Україна бажає миру, але для його відновлення ми потребуємо підтримки – звернення Президента до учасників Міжнародної організації Франкофонії

Дорогі друзі!

Дорогі лідери!

Я хочу розповісти вам зараз про один типовий день у нашій країні. На жаль, типовий... І не з нашої вини. День цього тижня.

Поставте собі питання: чим ви були зайняті цього вівторка? Про що турбувалися? Що відчували?

Для України цей вівторок – це майже сто ракетних ударів. Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій.

Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики.

Пані та панове!

Усі ви знаєте, яку страшну війну Росія веде проти України. Усі ви знаєте, як ми хочемо повернути мир. Усі ви могли почути, що ми для цього пропонуємо. Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований.

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Кожен з цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки. Російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі. Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу.

І я пропоную всім лідерам, усім сумлінним країнам обрати той елемент формули миру, який ви можете допомогти нам реалізувати.

Україна справді бажає миру. Але, щоб мир відновити, ми потребуємо підтримки. Саме тому зараз я звертаюся до вас.

Україна завжди допомагає. Це точно знають десятки країн у світі, чия безпека безпосередньо залежить від співпраці з Україною.

Цьогоріч це знову підтвердилося. Коли Росія заблокувала Чорне море й наші порти, сотні мільйонів людей у різних країнах опинилися на межі жорстокої продовольчої кризи. Коли нам вдалося відновити наш експорт і повернути на продовольчий ринок мільйони тонн української аграрної продукції, нарешті почало зʼявлятися відчуття стабільності.

Ось чому так важливо, щоб ми все ж зупинили російську агресію. Це не просто про нашу країну, яку Росія намагається захопити. Це не просто про нашу землю й ресурси, які Росія хоче привласнити.

Це про більше. Про стабільність для всіх у світі. Це про нашу й вашу радіаційну безпеку – щоб жодна російська ракета не вдарила по наших атомних станціях. Це про нашу й вашу енергетичну безпеку – щоб нарешті припинилася дестабілізація енергоринків, яку Росія використовує як зброю. Це про нашу й вашу продовольчу безпеку – щоб у людей на столах елементарно була їжа. Мир в Україні – це мир і для вас.

Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни.

Ми маємо це зупинити. Маємо зупинити російську агресію.

Я завжди це кажу: повернення миру можливе! Але це можливо, коли кожен у світі розуміє, що ніхто у світі не заслуговує жодного дня терору.

Дякую вам за увагу!

Дякую вам за підтримку!

Слава Україні!