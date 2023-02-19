Україна бореться, зокрема, за те, щоб із горнила цієї війни вийшла нова етика, яка ляже в основу повоєнного світового порядку – Андрій Єрмак на Мюнхенській конференції з безпеки

В інтересах не лише України, але й усього світу вибудувати такий безпековий механізм, який зможе запобігати агресії або ефективно її покарати. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час онлайн-участі в панельній дискусії в межах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У своєму виступі Андрій Єрмак зазначив, що 24 лютого 2022 року Росія розпочала проти України неспровоковану та несправедливу війну.

«Несправедливість завжди спирається на безкарність та вигоду. І тому Україна бореться не лише за власне виживання і свободу – вона платить найвищу ціну за те, щоб із горнила цієї війни вийшла нова етика, яка ляже в основу повоєнного світового порядку», – заявив він.

За словами керівника Офісу Глави держави, ця нова етика має передбачати три пункти: 1) несправедливість має бути збитковою; 2) несправедливість має бути осудною; 3) вигоду має визначати/відмірювати тільки справедливість.

Як заначив Андрій Єрмак, існуючі механізми показали свою неспроможність забезпечити безпеку в центрі Європи, а всі заходи, які вживалися після початку російського вторгнення, носили виключно реактивний характер.

«Відтак в інтересах не лише України, але й усього світу вибудувати такий механізм, який зможе запобігати агресії. А якщо таки не вдасться – дуже ефективно карати за акт агресії», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента України нагадав, що минулого року Міжнародна робоча група під головуванням його та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена розробила проект документа Kyiv Security Compact (Київський безпековий договір), який містить рекомендації щодо системи гарантій для України. Цей документ може лягти в основу угод, які країни-гаранти підпишуть з Україною.

«Ми бачимо цей документ як комплексний швидкий та дієвий механізм забезпечення безпеки України, який охоплює широке коло аспектів гарантій: військових, економічних, політичних, санкційних, інформаційних тощо», – сказав Андрій Єрмак.

Водночас він наголосив, що ці безпекові гарантії для України є проміжними на шляху до вступу України до НАТО.

«Цей шлях Україна визначила, його визначив український народ. Ми чітко рухаємся цим шляхом. Але до того моменту, коли ми станемо членами найбільш ефективного і найбільш сильного військового Альянсу, який сьогодні існує у світі , безумовно, ми потребуємо гарантій, без яких неможливо жити, неможливо відновлювати економіку», – зазначив керівник Офісу Глава держави.

Водночас він акцентував, що розв’язана Росією повномасштабна війна триває безперервно, і кожну хвилину в Україні гинуть люди, тому питання часу для нашої держави є питанням виживання. «Безумовно, ми потребуємо безпекових гарантій сьогодні», – заначив керівник Офісу Президента України.

Як заявив Андрій Єрмак, Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі нового, більш чіткого сигналу про те, коли вона буде членом Альянсу, а також рішення щодо Kyiv Security Compact.

«Є достатньо часу для того, щоб узгодити і дати Україні гарантії, взявши за основу Kyiv Security Compact. Я думаю, наші партнери будуть готові попрацювати, щоб у Вільнюсі це стало реальністю». – сказав він.

Андрій Єрмак також наголосив, що Україна сьогодні – найкращий іміджмейкер НАТО, адже за підтримки країн Альянсу розбила «другу армію світу» і нібито рівність можливостей Росії і НАТО.

«Сьогодні увесь світ розуміє, хто є найбільш сильним військово-політичним Альянсом. Тому цілком логічно, щоб Україна якнайшвидше стала членом НАТО. Це в інтересах всіх країн НАТО», – зазначив він.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності спільними зусиллями зробити Україну настільки сильною, щоб вона могла витримати будь-яку атаку Російської Федерації і захистити себе сама. На його переконання, необхідно і далі посилювати українську армію, допомагати у підготовці та навчанні українських військових, а також сприяти налагодженню виробництва озброєння та боєприпасів для потреб українського війська. Саме ці зобов’язання можуть взяти на себе міжнародні гарантери України в межах Kyiv Security Compact, заначив колишній Генсек НАТО.

Андерс Фог Расмуссен також наголосив на важливості створення нової архітектури безпеки у Європі, яка була зруйнована з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Нам потрібна більш тривала стратегія – план, який забезпечуватиме безпеку на тривалий час», – зазначив він.

На його переконання, Kyiv Security Compact – це документ, який треба розглядати вже зараз, зокрема на саміті НАТО у Вільнюсі.

Андрій Єрмак також розповів про ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським формулу миру, яка складається з 10 пунктів, один з яких передбачає саме гарантії безпеки.

«Цей мирний план підтримується багатьма країнами світу. Ми очікуємо на позитивне голосування Генеральної Асамблеї ООН 23 лютого щодо підтримки цього плану. Тому що ці 10 пунктів – в інтересах усіх країн, які поважають міжнародне право та Статут ООН», – заначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також висловив сподівання, що після голосування Генасамблеї ООН відбудеться мирний саміт, на якому країни зможуть взяти лідерство у реалізації одного чи декількох пунктів формули миру. За його словами, сьогодні багато з того, що викладено у цьому плані, вже реалізується.

«Ми не просимо нічого зайвого – ми просимо тільки те, що дасть нам можливість виграти цю війну і не допустити розповсюдження російської агресії. Це наша спільна ціль – перемогти у цій війні. Росія не зупиниться на Україні, якщо Україна її не зупинить», – додав Андрій Єрмак.