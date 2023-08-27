Україна буде країною номер один у галузі military tech – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями. Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, – це безпековий напрям», – зазначив Глава держави, відповідаючи на запитання, як він бачить економічний розвиток нашої країни та залучення інвесторів.

Президент розповів, що Україна відгукнулася на запит партнерів щодо проведення форуму в галузі military tech, який відбудеться саме в нашій країні у жовтні. За його словами, форум мають намір відвідати багато підприємств – провідних представників галузі з різних країн світу та континентів. Володимир Зеленський не виключив можливості підписання контрактів під час цього заходу.

Глава держави наголосив: Україна зараз відкрита для партнерів та інвесторів, і кожен із них може зайняти свою нішу й одержати підтримку держави.

Крім того, як зазначив Президент, Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виготовляє низку устаткування натовського зразка.

«Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером – у хорошому сенсі цього слова – початку й застосування багатьох видів амуніції. Сучасних. Для багатьох бізнесменів світу це великий приклад. Я думаю, в цьому напрямі – military tech, у діджитал – ми в цьому напрямі будемо номер один. Принаймні на Європейському континенті», – розповів Глава держави.

Крім того, на підприємствах «Укроборонпрому» запущено кілька програм, зокрема ракетних.

Володимир Зеленський зазначив, що нині Україна виробляє «нептуни», «стугни», «корсари», і обсяги цього виробництва значно зростають.

«Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові, і їм хочеться іще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику», – зазначив Президент.

Також, за словами Глави держави, Україна налагодила виробництво артилерії натовського зразка.

«Її ніколи не було в Україні й не мало бути, але ми змогли домовитися. В нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою. Яка 155-го калібру, якої ніколи не було. У нас тепер уже виробництво, і виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це вже в рази більше, ніж було», – сказав він і додав, що виробництво багатьох речей потребує обговорення з партнерами для отримання технологічних дозволів. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що партнери не забороняють нам розвивати ті чи інші оборонні напрями, а навпаки – надають підтримку.

«Ми говоримо, працюємо. Наприклад, CV90 – вони хотіли, щоб це було публічне. Я був не проти, але доведеться тепер фабрику ховати. Однак це важливо. Броньовик, технології дадуть. І далі від партнерів залежить, коли ми зможемо ці технології впровадити в Україні. Таких технологій буде багато в нашій країні, я в цьому впевнений», – сказав Президент.

Глава держави також нагадав про налагодження виробництва великої кількості дронів, яке розвивається, та висловив думку, що потрібен розвиток не лише державного виробництва, а й приватного.

Він висловив переконання, що після перемоги в Україну прийде багато технологій та інвестицій.

«Прийде в економіку держави і від ЄС, і від Сполучених Штатів, просто від друзів. Є інвестиції, повірте. Ми говоримо з різними країнами з інших континентів, великими державами, потужними, незалежними – вони не входять до будь-яких союзів, однак вони сьогодні нас підтримують не дуже публічно – вони зможуть зайти у фундаментальні економічні сектори України, енергетичні. Це серйозні інвестиції», – зазначив Володимир Зеленський.

