Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Отже, Україна – напередодні Вільнюса. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці.

Надзвичайно активно працюємо цими днями! Ще активніше, ніж будь-коли. І хоч ця робота майже на сто відсотків зараз – за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи.

Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз.

Я вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції. Більшість Альянсу – чітко «за» нас.

Сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створене НАТО.

Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи.

Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі.

Вільнюс має все це підтвердити.

Зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але ми вже розуміємо факт – Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким. Наша робота заради цього – робота всієї команди України – триватиме щохвилини протягом цих днів.

Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія… Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього. Звичайно, ми будемо говорити й про інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки.

Я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса.

Окремо – передова.

Завтра, у день початку саміту, який тепер немислимий без України, буде вже 503-й день повномасштабної війни. Це багато говорить про нашу силу – силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи – просто її вже не уявити.

Я дякую вам, українські воїни, за цю силу! Дякую кожному солдату, матросу, кожному сержанту, кожному старшині, кожному офіцеру, кожному генералу! Я дякую всім, хто тренує наших воїнів! Дякую кожному волонтеру! Лікарям, які допомагають після поранень! Дякую всім нашим людям, які працюють заради української сили, української перемоги!

Це честь для мене – представляти таких людей і таку Україну!

Слава Україні!