Україна будуватиме європейську лібералізовану державу, але з потужним захистом на зразок ізраїльського – Президент під час спілкування з професорами та студентами вишів Ізраїлю

Після перемоги у великій війні, яку розв’язала Росія, Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами та професорами провідних освітніх закладів Ізраїлю.

«Я думаю, що в багатьох сферах на нас чекають дуже схожі з вашою прекрасною державою речі. Ми будемо розуміти, що наш сусід – Російська Федерація. Ми будемо розуміти, що Росія, навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ. Я не кажу, що це неодмінно буде. Але ми більше не віримо російському сусіду», – пояснив він.

За словами Глави держави, велику роль у післявоєнній Україні відіграватимуть безпекові інституції, забезпечення безпеки в усіх публічних місцях, у суспільстві.

«Це стосується як кордонів нашої держави, так і безпеки всередині країни. З таким сусідством бомбардування, крилаті ракети чи ще щось можуть бути в будь-який момент. Тому буде також розвинена протиповітряна оборона нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що сьогодні багато українців уже знають, як дати відсіч агресору, і в майбутньому методи залучення якомога більшої кількості громадян до оборони держави лише вдосконалюватимуться.

При цьому Володимир Зеленський зауважив, що в Україні буде лібералізовано багато речей.

«Ми вже це зробили, підготували багато законопроектів, реформ у нашій державі. Потрібно, щоб у країні без будь-якої бюрократії все дуже швидко розвивалося», – сказав він.

Президент зробив акцент на тому, що Україна в ці дні очікує на отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу, після чого обов’язково прийде до членства в ЄС, що є світоглядним вибором для українців.

«Ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Але з таким потужним захистом, який є у Держави Ізраїль», – наголосив Володимир Зеленський.

Довідка. До онлайн-спілкування з Президентом Володимиром Зеленським долучилися представники семи інститутів, 14 наукових шкіл і дослідницьких центрів Ізраїлю. Приблизна аудиторія – 20 тисяч осіб. Цей захід також транслювався в соціальних мережах, на YouTube-каналах та на місцевому телебаченні.