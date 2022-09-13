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Україна цінує підтримку Хорватією руху нашої держави до набуття членства у Європейському Союзі – Ігор Жовква

14 вересня 2022 року - 18:53

Україна цінує підтримку Хорватією руху нашої держави до набуття членства у Європейському Союзі – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеорозмову з новопризначеним дипломатичним радником Прем’єр-міністра Хорватії Діно Міхановичем.

Ігор Жовква висловив подяку уряду Хорватії за тверду політичну підтримку України, вагому допомогу нашій державі, зокрема гуманітарну, що надається з метою подолання наслідків російської військової агресії.

«Україна високо цінує допомогу з боку наших хорватських партнерів та особисті зусилля Прем’єр-міністра Андрея Пленковича щодо всебічної підтримки нашої країни», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про актуальний розвиток безпекової ситуації в Україні, зокрема з урахуванням результатів контрнаступу ЗСУ, а також у контексті загроз для регіону та всієї Європи, що зберігаються у зв’язку з перебуванням російських окупантів на території тимчасово захопленої Запорізької АЕС.

Основна увага під час розмови була приділена взаємодії України та Хорватії у контексті реалізації стратегічного курсу нашої держави на членство у Євросоюзі. Ігор Жовква та Діно Міханович скоординували позиції щодо подальшої взаємодії в процесі виконання Україною рекомендацій Європейської комісії.

«Ми налаштовані забезпечити належну динаміку виконання рекомендацій Європейської комісії та розраховуємо на експертну допомогу наших хорватських партнерів, які мають сучасний досвід проведення переговорного процесу про вступ до ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

Окремо сторони обговорили підготовку до першого парламентського саміту Кримської платформи, який прийматиме Хорватія у жовтні поточного року. Цей захід покликаний активізувати парламентський вимір роботи, яку здійснює Україна спільно з міжнародними партнерами в контексті зусиль з деокупації Криму.

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