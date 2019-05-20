Україна цінує підтримку словацького головування в ОБСЄ – Президент

Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів зустріч із чинним Головою ОБСЄ, Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Президент наголосив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності, адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення.

«Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому», – сказав він.

За словами Глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику. «Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах», – сказав Володимир Зеленський. Президент України також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб «довести цей процес до фіналу».

Володимир Зеленський також поділився спогадами про свою поїздку на лінію розмежування у перші дні після вступу на посаду. Він підкреслив, що побував на сході не лише для того, щоб побачити, в яких умовах служать українські військові, а й для того, щоб особисто підтримати захисників.

Зі свого боку Мирослав Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.