Україна цінує тверду й послідовну позицію Норвегії на підтримку нашої держави – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з генеральним директором Департаменту міжнародних відносин Офісу Прем’єр-міністра Норвегії Тормодом Ендресеном.

Ігор Жовква високо оцінив послідовну підтримку з боку Норвегії суверенітету й територіальної цілісності України, яку постійно підтверджує керівництво цієї країни на міжнародних заходах високого рівня.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовника про перебіг військової операції Збройних Сил України, спрямованої на звільнення тимчасово окупованих Росією територій на сході та півдні нашої держави.

«Зважаючи на відсутність успіхів на полі бою, РФ повернулася до своєї вже випробуваної тактики – терору проти мирного населення, знищення об’єктів критичної інфраструктури та планованих операцій під чужим прапором», – зазначив Ігор Жовква.

Було високо оцінено надану Норвегією допомогу у військовій сфері та висловлено переконання, що нарощування постачання високоточної зброї дасть змогу запобігти подальшим руйнуванням і загибелі мирних жителів України.

У контексті зміцнення євроатлантичної безпеки Ігор Жовква поінформував Тормода Ендресена про бачення України модальностей подальшої співпраці з НАТО.

У межах підготовки до проведення першого парламентського саміту Кримської платформи, який відбудеться 25 жовтня у хорватському Загребі, заступник керівника Офісу Глави держави привітав готовність Президента Стортингу Масуда Гарахані взяти участь у цьому представницькому міжпарламентському заході.

Ігор Жовква подякував уряду Прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере за готовність зробити свій внесок обсягом 205 млн євро до відкритого Європейським банком реконструкції та розвитку фонду, у якому акумулюються кошти для забезпечення України природним газом: «Таке рішення є особливо важливим з огляду на наближення зимового сезону. Це буде неоціненна допомога для наших громадян, можливість для наших лікарень і шкіл належно забезпечити стабільне проходження опалювального сезону».