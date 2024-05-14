Україна для кожної дитини: запрацювала державна платформа про усиновлення та сімейне виховання

Міністерство соціальної політики разом із Координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей запустили державну онлайн-платформу «Україна для кожної дитини». Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня сім’ї.

«Зараз ми особливо розуміємо, що дім там, де сім’я та рідні. Але тисячі дітей в Україні не мають батьків, які про них піклуються. А дорослі не обізнані, як можна допомогти дітям. Адже лише від 14% до 27% знають про існування сімейних форм виховання дітей. Ще меншій кількості – усього 5% – відомо про патронат», – зазначила Юлія Соколовська.

На єдиній державній онлайн-платформі можна дізнатися про усиновлення та сімейні форми виховання: опіку та піклування, прийомні сім’ї, великі прийомні сім’ї та патронат. Потенційні батьки можуть отримати покроковий алгоритм дій, консультацію експерта та пройти освітній онлайн-курс для майбутніх усиновлювачів.

Платформа створена в межах реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей за фінансового сприяння ЄС та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.