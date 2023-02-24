Україна дуже хотіла б, щоб Китай був на боці справедливого миру – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає важливим, що Китайська Народна Республіка проявляє інтерес до теми завершення війни Росії проти України, і хотів би мати більше конкретики щодо кроків, які пропонуються для мирного врегулювання. Про це Глава держави заявив під час прес-конференції для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

Коментуючи опубліковану на сайті МЗС Китаю позицію щодо політичного врегулювання війни в Україні, Президент сказав: «Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція, не декларація… Я вважаю, що Китай показав свої думки щодо цього. І те, що Китай почав говорити про Україну, – це дуже непогано».

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для України важливі конкретні кроки та результат, до якого вони приведуть.

«Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, щодо якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там ідеться про ядерну безпеку. Я вважаю, що це дуже важливо. Це збігається з інтересами світу і нашої держави. Є якісь пункти, які мені зрозумілі. Є думки, з якими я не погоджуюсь», – пояснив він.

Водночас Президент акцентував: якщо принцип поваги до територіальної цілісності не передбачає виведення всіх російських військ із території України, то це не підходить нашій державі.

На переконання Володимира Зеленського, потрібно працювати з Китаєм щодо тих позицій, де є повага до міжнародного права, територіальної цілісності та певних безпекових речей.

«Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних», – сказав він.

Однак, на переконання Володимира Зеленського, суб’єктом та ініціатором мирних пропозицій може бути лише та держава, на території якої відбувається війна. І Україна вже запропонувала формулу миру.

«Це був погляд Китаю і важливий сигнал, що вони збираються брати участь у цій темі. Я сприймаю це так. Далі все залежатиме від наступних кроків», – зазначив Президент.

Глава держави висловив сподівання, що Китай буде на боці справедливого миру, тобто на боці України.

«І для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю в Росію. Це пункт номер один. І я роблю все, щоб не допустити цього», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також акцентував, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війні. Питання в тому, що ми – держави, які зацікавлені у збереженні економічних відносин. Наскільки мені відомо, Китай історично поважає територіальну цілісність, а значить, повинен зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території. Бо в цьому і полягає повага до суверенітету й територіальної цілісності», – резюмував Глава держави.