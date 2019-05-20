Україна дуже вдячна Польщі за підтримку своїх інтересів у Євросоюзі та НАТО – Президент

Україна дуже вдячна за постійну підтримку, яку надає Польща для захисту українських інтересів на рівні Європейського Союзу та НАТО. Про це під час спільного брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою 4 червня у Брюсселі заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Польща є давнім і відданим другом України у Європейському Союзі, наполегливим прихильником європейської перспективи для України, непохитним захисником суверенітету та територіальної цілісності нашої країни на міжнародній арені», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за те, що Україна й надалі може розраховувати на надійну підтримку Польщі і співпрацю у багатосторонніх форматах, зокрема на європейському рівні.

Глава держави також зазначив, що Україна та Польща поділяють бачення ключових для Європи питань щодо зовнішньої політики та безпеки.

«Ми маємо зберегти нашу єдність, щоб наш спільний голос було почуто і враховано у загальноєвропейському контексті. Ми маємо спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки консолідованій позиції вдалося залучити Євросоюз до більш активних дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС та Україні.

За словами Глави держави, іншим важливим напрямом взаємодії України та Польщі на європейському рівні є питання енергетичної безпеки, збереження стратегічної ролі української ГТС та протидія «Північному потоку-2».

«Я налаштований на сприйняття процесу примирення й недопущення домінування тематики складних моментів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства України та Польщі», – додав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що із вдячністю прийняв запрошення Президента Польщі здійснити візит до Варшави.

«Сподіваюсь і вірю, що ми спільними зусиллями творитимемо історію успіху щирих відносин дружби і партнерської взаємодії між Україною та Польщею. Я переконаний, що перелік наших спільних цілей, інтересів і проектів, які ми разом захищатимемо й реалізовуватимемо, зокрема на європейському рівні, тільки розширюватиметься. У цьому є покликання нашого стратегічного партнерства та спільного майбутнього», – підкреслив Президент.

Анджей Дуда зауважив, що це перша зустріч із чинним Президентом України, і висловив сподівання, що спільними зусиллями вдасться досягти багато здобутків для двох народів.

«Запевнив пана Президента, що він має нашу підтримку у євроатлантичних прагненнях України», – наголосив Анджей Дуда, зазначивши, що Польща продовжить підтримку зусиль України для відновлення територіальної цілісності та суверенітету у кордонах, визнаних світовою спільнотою.

«Україна – наш добрий сусід, і ми збираємося розбудовувати наші відносини у взаємовигідний та в найкращий спосіб. Україна є великою країною зі значним потенціалом. Ми хочемо допомогти їй розвиватися», – сказав Президент Польщі, додавши, що рівень двосторонньої торгівлі хороший і є перспективи для його покращення.

Президент Польщі також висловив сподівання на примирення двох країн в історичних питаннях та встановлення правди завдяки роботі експертів.

Анджей Дуда також запросив Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни.