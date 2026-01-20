Україна готова бути частиною Європи справжньої сили, великої сили – Президент

Україна готова допомогти Європі стати справжньою силою, гарантувати мир і запобігти руйнуванням. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава держави наголосив, що Європа досі не змогла знайти відповіді на сучасні світові загрози, зокрема залишилися без гідної реакції нещодавні злочини іранського режиму.

Президент зазначив, що США змогли заарештувати венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, натомість Володимира Путіна досі не притягнули до відповідальності у Європі. При цьому Росія навіть продовжує боротися за свої заморожені активи.

«На щастя, є рішення Євросоюзу про заморожування російських активів безстроково – я вдячний за це, дякую, Урсуло, дякую, Антоніу і всі лідери, які допомогли. Але коли настав час використати ці активи для захисту від російської агресії, рішення було заблоковане», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави окремо відзначив роботу Коаліції охочих над гарантіями безпеки для України й подякував Великій Британії та Франції за декларацію, яка передбачає розміщення сил в Україні після припинення вогню.

«Робимо все, щоб наша Коаліція охочих справді стала Коаліцією дій. І знову – всі налаштовані дуже позитивно, але – завжди але – потрібен backstop від Президента Трампа. І знову ж таки, жодні гарантії безпеки не працюють без США», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський закликав Європу посилювати санкції проти російського тіньового флоту, щоб зупинити експорт нафти та позбавити Росію коштів на ведення війни. Оскільки російська нафта фінансує війну проти України та сприяє стабілізації Європи, то її потрібно зупинити, конфіскувати й реалізувати в інтересах Європи.

«Європа повинна робити більше, щоб її санкції блокували ворогів так само ефективно, як американські санкції. Чому це важливо? Тому що якщо Європа не буде сприйматися як глобальна сила, якщо її дії не будуть лякати зловмисників, то Європа завжди буде лише реагувати, наздоганяючи нові загрози та атаки», – зазначив Глава держави.

Президент також акцентував, що Європа має створити об'єднані збройні сили, які зможуть гарантувати їй справжню безпеку.

«Зараз НАТО існує завдяки вірі – вірі, що Сполучені Штати будуть діяти, не залишаться осторонь та прийдуть на допомогу. А якщо ні?» – запитав Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави нагадав, що білоруський народ не мав достатньої підтримки у 2020 році, а тепер Росія розмістила на території Білорусі ракетний комплекс «Орєшнік», який може атакувати європейські міста. Так само зараз Європа не допомагає іранському народові й демократії, яка йому потрібна.

Президент переконаний, що Європа має демонструвати глобальну силу та принципово запобігати будь-яким загрозам з боку тих, хто загрожує її єдності. Натомість Європа витрачає багато зусиль на внутрішні суперечки замість того, щоб об’єднатися і зупинити Росію.

«Ми маємо пам’ятати, що відрізняє Росію від усіх нас. Найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою полягає в тому, що Росія воює за те, щоб люди нічого не значили – за те, щоб, коли диктатори хочуть когось знищити, вони могли це зробити. Але вони повинні втрачати силу, а не набувати», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що російські ракети виробляються тільки тому, що існують схеми обходу санкцій. Зараз росіяни намагаються загнати українців у холодну смерть за температури –20 за Цельсієм. Вони не змогли б виробити жодної своєї ракети без критичних компонентів із Китаю, Європи, США, Тайваню.

«І я, безумовно, вдячний кожній країні та кожній компанії, які допомагають Україні відновлювати її енергетичну систему. Це надзвичайно важливо. Дякую всім, хто вкладається в програму PURL, що дає нам змогу купувати ракети для “петріотів”. Але хіба не було б дешевше й простіше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? Або навіть знищити виробництва цих ракет», – додав Глава держави.

За словами Президента, Європа має демонструвати активну позицію для того, щоб збудувати кращий світ, у якому не буде війни. Україна готова допомагати Європі всім необхідним, щоб гарантувати мир і запобігти руйнації.

«Ми готові бути частиною Європи, яка дійсно має значення, – Європи реальної сили, великої сили. Зараз нам ця сила потрібна, щоб захистити свою незалежність. Але вам незалежність України потрібна також, тому що завтра вам, можливо, доведеться захищати ваш спосіб життя. І коли Україна з вами, ніхто не витиратиме об вас ноги», – наголосив Володимир Зеленський.