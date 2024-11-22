Україна готова ділитися з африканськими країнами технологіями, військовим досвідом і процесами переробки – Президент

Україна посилює присутність на Африканському континенті. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами з Демократичної Республіки Конго, Танзанії, Сенегалу, Камеруну, Нігерії, Гани, Південної Африки, Гвінеї, Чаду, Кенії та Бразилії в межах Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

За словами Володимира Зеленського, було ухвалено рішення про відкриття 10 додаткових посольств у країнах Африки, з яких сім уже працюють, а три відкриються найближчим часом.

Президент наголосив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки попри будь-які російські атаки та блокування. Водночас українська сторона також зацікавлена в посиленні економічних зв’язків.

«Нас цікавить економіка, тому поставлено завдання паралельно з відкриттям посольств відкривати нові зернові доми – хаби збереження різних продуктів харчування. Ми говоримо про двосторонні відносини з різними країнами Африки, які будуть зацікавлені в цьому. Ми не хочемо просто засипати продуктами харчування. Ми хочемо ділитися технологіями, переробкою, нашим умінням обробки земель, а також хочемо обмінюватися досвідом з вашими країнами», – сказав Президент.