Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною – Андрій Єрмак в інтерв’ю угорському телеканалу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що нещодавня зустріч офіційних делегацій України та Угорщини в Ужгороді спрямована на покращення відносин між двома державами. Про це він заявив в інтерв’ю угорському телеканалу М1.

«Перший і найважливіший меседж – що Україна готова до добросусідських відносин, до підтримання сусідських відносин», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що український парламент у грудні 2023 року ухвалив надзвичайно важливий закон щодо національних меншин.

«Нещодавно ми спільно з Дмитром Кулебою та Петером Сіярто розмовляли з представниками угорської національної меншини, і вони сказали, що насправді ці проблеми мають лише технічний характер порівняно з тим, що спричиняє війна і що насправді потрібно розв’язати. Ця війна призвела до великої кількості жертв, зокрема й серед місцевих угорців», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, нині всі у Європі в небезпеці.

«Чому ви думаєте, що Угорщина не може бути наступною ціллю? Чому думаєте, що Балтійські держави не можуть бути наступною ціллю? Багато угорців пам’ятає події, спричинені Радянським Союзом у 1956 році», – нагадав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна прагне справедливого миру.

«Необхідний справедливий мир. Але мир не можна побудувати ультиматумами, ракетами, безпілотниками, які Росія щоденно скидає на Україну. З 2019 року, відколи пана Зеленського було обрано Президентом, відбулося понад 200 переговорів із росіянами, ми укладали угоду про припинення вогню понад 10 разів, і ви бачите, до чого це призвело. Ви бачите, що 24 лютого 2022 року ми отримали відповідь», – сказав він.

Як констатував керівник Офісу Президента, росіяни завжди використовують припинення вогню для підготовки нової окупації, нового геноциду.