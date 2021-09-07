Україна готова до відкритої співпраці з іноземним бізнесом – Володимир Зеленський

Україна відкрита для іноземного бізнесу, якщо він працює прозоро та створює додаткові робочі місця в нашій країні. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в межах зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві.

«Якщо бізнес чистий, відкритий і дає додаткові робочі місця в Україні, це і є пріоритетом», – зазначив Глава держави.

Відповідаючи на запитання щодо відносин України та Китаю, Володимир Зеленський зауважив, що хотів би збільшення іноземних інвестицій в українську економіку.

«Щодо стосунків з Китаєм. Сьогодні, коли всі думають про внутрішню політику, про внутрішній бізнес, про економіку держави, що я можу сказати про країну, з якою у нас найбільший товарообіг? Це – про стратегічні відносини, про стратегічних економічних партнерів. Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну, і я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував», – сказав Президент.

«Я хотів би, щоб товарообіг між нашими державами був ще більшим, щоб український бізнес експортував більше до Китаю, тому що там великий ринок», – додав він.

Щодо стратегічних підприємств України, то, на думку Глави держави, вони мають залишатися в державній власності, бо це питання національної безпеки. Зокрема, тому було ухвалено рішення про зупинення продажу акцій «Мотор Січі».