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Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

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Зустріч Президента України з Президентом Португалії
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Україна готова починати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки – Володимир Зеленський

24 серпня 2023 року - 16:34

Україна готова починати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що після приєднання Португальської Республіки до Спільної декларації G7 про підтримку України наша держава готова розпочинати переговори з цією країною щодо розробки двостороннього документа про гарантії безпеки.

«Португалія приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України. Далі – як на прикладі зі США та Великою Британією ми розпочали роботу щодо підготовки двостороннього документа про гарантії безпеки – готові починати роботу і з Португалією», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою в Києві. 

Глава держави нагадав, що з початку повномасштабної російської агресії Португалія допомогла Україні, насамперед гуманітарно та політично, підтримавши євроінтеграційні прагнення нашої країни. 

«Ми розуміли, що нам потрібно об’єднувати ЄС. Не лише навколо збройної допомоги, а й гуманітарної та насамперед політичної. Тому що політичне об’єднання має вплив на все інше – на постачання як зброї, так і гуманітарної допомоги», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент констатував: вдалося побудувати такі міцні відносини між країнами, що Португалія повністю підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО.

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Зустріч Президента України з Президентом Португалії

24 серпня 2023 року - 14:43
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