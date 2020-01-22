Україна хоче бачити великі інвестиції – Президент на зустрічі з представниками ділових кіл Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Єрусалимі з представниками ділових кіл Ізраїлю.

«Сьогодні перед вами Україна – молода, дуже енергійна, яка хоче змінюватися, вивчає технології, хоче бути економічно ліберальною. Україна хоче бачити великі інвестиції», – сказав Глава держави, звертаючись до представників ізраїльського бізнесу.

Володимир Зеленський наголосив, що в Україні ухвалюють закони, які допомагають бізнесу. Наприклад, закони про деофшоризацію, дерегуляцію та про концесію.

«Щойно ми ухвалюємо закони, одразу бачимо результат. Наприклад, ми розпочали концесію портів. У нас відбулися конкурси, і вже заводять гроші в один з портів. Туди заходять інвестиції у розмірі понад мільярд доларів», – зазначив Президент.

Також Глава держави представив програми, які Україна пропонує інвесторам, і розповів про сучасні проекти, що полегшать життя бізнесу та людям у країні.

«Ми хочемо бути серед перших у розвитку технологій у світі. Ми розробляємо великий проект «Держава у смартфоні». Всі можливі державні послуги будуть у смартфоні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент показав на прикладі свого телефону, як працюватиме ця система. Зокрема, за допомогою смартфона можна буде отримати водійські права та оформити різні документи.

Учасники зустрічі погодилися, що Україна має поліпшувати податкову систему, зменшувати вплив державної бюрократії на бізнес і захищати інвестиції від корупції.

У зустрічі взяли участь представники цифрового бізнесу, ІТ, власники будівельних, інфраструктурних компаній, фірм, що виготовляють обладнання, керівники венчурних фондів тощо із сукупним бюджетом у мільярди доларів.