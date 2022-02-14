Україна хоче миру й не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом – секретар РНБО

Те, що відбувається зараз на Донбасі, – це спроба Росії спровокувати наші Збройні Сили на відповідні дії, але Україна хоче миру й не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, який відбувся в Офісі Президента.

Він наголосив, що не було жодних наказів про звільнення цих територій у силовий спосіб, адже це призведе до великих жертв серед цивільного населення.

«Такого наказу в нашій країні бути не може», – запевнив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Російська Федерація навмисне роздмухує ситуацію в окупованих Донецьку й Луганську через своїх представників на цих територіях.

«Це спроба спровокувати наші Збройні Сили, наші війська на ті відповіді, які вони дуже хотіли б, щоб ми давали. Ми можемо сказати, що війська можуть відкривати вогонь тільки у разі, якщо є загроза життю наших військових», – зауважив він.

Олексій Данілов наголосив, що існує велика загроза провокацій з боку представників Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

«Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових, до наших служб не мають жодного стосунку», – сказав секретар РНБО.

Водночас, за словами Олексія Данілова, на сьогодні не спостерігається повномасштабного вторгнення на територію України – «можливі точкові провокації з боку Російської Федерації».

«Для цього маємо відповідне реагування нашими Збройними Силами, силами сектору безпеки й оборони. Ми усвідомлюємо загрози, які на сьогодні існують», – запевнив він.

У контексті ризиків поширення ескалації далі на українську територію секретар Ради нацбезпеки і оборони нагадав, що всі провідні країни світу чітко заявили, що у разі подальшого вторгнення вони мають відразу реагувати відповідним чином.

«Чи буде це відбуватися – від нас не залежить. Ще раз – ми хочемо миру й спокою в нашій країні», – наголосив Олексій Данілов.

За його словами, згідно з дорученням Президента України Володимира Зеленського, у постраждалі від обстрілів райони Донецької та Луганської областей вирушать представники Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони, щоб на місці ознайомитися із ситуацією та допомогти у розв'язанні проблем місцевих мешканців.

«Завтра на фронті будемо в тих місцях, які постраждали, безпосередньо там, де постраждала наша інфраструктура, школи, садочок», – зазначив він.

Олексій Данілов наголосив, що Україна готова вести переговори з Російською Федерацією з метою деескалації, але не з підтримуваними нею формуваннями на окупованих територіях. Адже «перемовини з людьми, які нічого не вирішують, – це марне витрачання часу».

«Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не ухвалюють жодних самостійних рішень – усі рішення ухвалюються тільки в Москві. Ви знаєте, що Володимир Олександрович Зеленський зробив заяву, що він у будь-який час готовий зустрітися з Путіним для того, щоб проводити ці перемовини. На сьогодні, на жаль, вони відмовляються від цих перемовин», – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони.

Він також акцентував на тому, що Україна виступає за виконання Мінських угод за визначеною логікою, а не так, як хоче Росія.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зі свого боку наголосила, що Україна не є ворогом для мирних мешканців ТОТ Донецької та Луганської областей.

«Наш ворог – російський окупант. Ми чітко відрізняємо те, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях, ми бачимо як російські окупанти нагнітають ситуацію, створюють інформаційне тло, за яким починаються панічні настрої», – зазначила вона.

Ірина Верещук переконана: дії РФ щодо оголошеної евакуації, яка супроводжується дезінформацією в російських ЗМІ, мають на меті спричинити хвилювання та панічні настрої серед населення і, як наслідок, розхитати ситуацію.

Міністр розповіла, що сьогодні мала робочу зустріч із представниками USAID. На ній обговорювали плани гуманітарного реагування, які вже затвердив Кабмін.

Ірина Верещук звернулася до громадян, які нині перебувають у тимчасово окупованих районах і думають, як діяти в ситуації, що склалася, із закликом евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

«Їдьте до нас. Знайдіть можливість перетнути КПВВ. Або в інший спосіб. Ми вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, щоб ви мали що їсти, для того, щоб ви відчували, що ви не одні», – наголосила віце-прем’єр-міністр.

Вона також подякувала міжнародним партнерам України, зокрема ЮНІСЕФ та Червоному Хресту, за допомогу.

Ірина Верещук повідомила, що Україна подала запит щодо термінової зустрічі Тристоронньої контактної групи. За її словами, сьогодні безпекова група з української сторони була готова до перемовин. Однак, на жаль, Росія відмовилася від зустрічі. Віце-прем’єр-міністр висловила сподівання, що така зустріч відбудеться завтра.

Крім того, як зауважила Ірина Верещук, Україна звернулася до своїх партнерів по «Нормандській четвірці» Німеччини та Франції з проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ.

«Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до учасників «Норманді» й просимо Німеччину та Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які незалежно оцінюватимуть ситуацію. Ми готові й допускаємо місію на всі точки, які тільки потрібні», – заявила вона.

Віце-прем’єр-міністр також зазначила, що Україна готова долучити до цієї місії представників Червоного Хреста, міжнародних журналістів – усіх, хто має можливість і може бути залучений до процесу, та об’єктивно висвітлювати ситуацію.