Україна хоче створювати та експортувати ІТ-продукт – Президент на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE).

Глава держави заявив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних у нашій країні, та розповів про плани його розвитку. Йдеться, зокрема, про вдосконалення правового поля України та системи оподаткування у галузі ІТ й розбудову національної інноваційної системи.

«Плануємо розвиток інноваційної інфраструктури шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних чи стартап-платформ у закладах вищої освіти», – розповів Президент України.

Японські бізнесмени зацікавилися проектом «Держава у смартфоні». Володимир Зеленський наголосив, що реформа з діджиталізації перебуває на його особистому контролі.

Глава держави також заявив про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт.

«У західному світі наших ІТ-фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі», – сказав він.

Представники асоціації розповіли Президенту України про приклади найуспішніших інноваційних проектів застосування в Японії штучного інтелекту, що вже довели ефективність у різних сферах життя. Йдеться, зокрема, про туризм, розваги та кібербезпеку.