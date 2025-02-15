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Україна хоче залучити американських інвесторів у стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки – Андрій Єрмак

16 лютого 2025 року - 15:07

Україна хоче залучити американських інвесторів у стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів у інтерв’ю PBS News про результати зустрічей у Мюнхені, перебіг переговорного процесу з партнерами та підготовку документа про економічне партнерство зі США.

Він наголосив, що основний меседж Президента Володимира Зеленського – ситуація у світі потребує від Європи сили та єдності, щоб бути здатною відповісти на будь-які виклики. Крім того, під час зустрічей у Мюнхені з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом та іншими американськими офіційними особами Україна отримала зобов’язання щодо продовження підтримки та політичної волі досягти сталого миру.

«Президент чітко дав зрозуміти, що будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними. Гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними і включати США», – додав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також розповів, що триває робота над підготовкою документа щодо економічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

«США – наш найбільший стратегічний партнер. Ми хочемо, щоб так було протягом тривалого періоду. Ми хочемо, щоб в Україні було багато американських інвесторів, включно з розвитком наших стратегічних мінералів та галузей індустрії, зокрема енергетичної тощо. Наші друзі та партнери розуміють нашу позицію», – зазначив Андрій Єрмак.

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