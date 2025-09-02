Україна й держави Північно-Балтійської вісімки скоординували позиції щодо посилення нашої країни зараз і гарантій безпеки в майбутньому

У Данії Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні глав держав та урядів Північно-Балтійської вісімки.

Він подякував Прем’єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен за організацію цієї важливої зустрічі та Президенту Фінляндії Александру Стуббу, Президенту Литви Гітанасу Наусєді, Прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, Прем’єр-міністерці Латвії Евіці Сіліні, Прем’єр-міністру Естонії Крістену Міхалу та Прем’єр-міністерці Ісландії Кріструн Фростадоуттір за участь у ній.

Президент наголосив, що минулої ночі Росія завдала чергового удару по Україні й застосувала майже 500 дронів і понад 20 ракет, зокрема балістику.

«І це вже регулярні удари – кілька разів на тиждень. І чіткий сигнал, що Росія відкидає будь-які спроби закінчити війну й хоче продовжувати воювати. Ми маємо виходити з того, що це зараз основний сценарій Росії», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери сфокусувалися на двох ключових темах: оборона зараз, поки війна Росії триває, та в майбутньому – у вигляді гарантій безпеки.

Зокрема, обговорили інвестиції в українське виробництво зброї, спільні проєкти та розширення програми PURL. Президент подякував Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії за те, що вони вже беруть участь у цій програмі, і закликав інших партнерів із Північної Європи та Балтії долучитися до неї.

«Ми також говорили про посилення протиповітряної оборони України – це безпосередньо рятує наші життя. Разом із Нордичними та Балтійськими країнами нам потрібно надати Україні додаткову систему Patriot – це критично важливо, особливо напередодні зими. Росія щодня завдає ударів по нашому енергетичному сектору. Нам потрібні достатні спроможності, щоб захистити себе», – зазначив Глава держави.

Крім того, учасники зустрічі узгодили позиції щодо нових санкцій проти Росії та щодо роботи з іншими партнерами, особливо зі США.

«Російська економіка вже в поганому стані, і особливо показовою є нестача пального. Багато російських промислових галузей занепадають. Показовими є також і брак робочої сили, і постійні приниження Путіна перед Китаєм, коли він намагається продати їм якомога більше сировини. Усе це говорить саме за себе. Санкції справді працюють», – наголосив Президент.

Особлива та детальна увага – гарантіям безпеки. Україна вже працює над ними й у форматі коаліції охочих, і у двосторонніх форматах із партнерами. Зокрема, сьогодні йшлося про потенційний внесок, який готова зробити кожна з країн.

«Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Наша армія, достатньо сильна й численна, щоб протистояти Росії, – це ядро цієї системи. Це означає зброю та фінансування, і ми над цим працюємо. Ми також маємо сигнали зі США, що вони забезпечать механізм безпекових гарантій бекстоп, і це важливо», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося про важливу роль, яку відіграватиме членство України у Євросоюзі в системі гарантій безпеки. Триває робота над відкриттям переговорних кластерів за участю всіх 27 членів Європейського Союзу.