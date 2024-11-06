Україна й Естонія обговорили План перемоги та просування Формули миру

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся із заступником міністра закордонних справ Естонії з політичних питань Мартіном Рогером.

Ігор Жовква подякував за незмінну політичну, гуманітарну, економічну та фінансову допомогу Україні, а також відзначив підтримку Плану перемоги з боку Естонії. Окремо обговорили, як обʼєднати партнерів довкола його реалізації.

Ключові теми зустрічі – імплементація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Заступник керівника Офісу Президента відзначив співлідерство Естонії щодо п’ятого пункту Формули миру «Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку».

Крім того, особливу увагу під час переговорів приділили укладеній між Україною та Естонією безпековій угоді й практичній реалізації її положень.

«Естонія першою запропонувала фіксацію 0,25 % ВВП на довготермінову підтримку України. Це взірцевий приклад для інших», – зазначив Ігор Жовква.

Співрозмовники наголосили на тому, що необхідно використовувати заморожені російські активи на потреби України та посилювати санкції проти РФ, зокрема щодо російського тіньового флоту, а також домовилися продовжувати активний діалог між двома країнами.