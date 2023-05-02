Україна й Фінляндія розпочали підготовку 16-го оборонного пакету, дуже важливого для українського захисту – Володимир Зеленський після зустрічі із Саулі Нііністьо в Гельсінкі

У межах офіційного візиту до Фінляндської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Глава Української держави висловив подяку Саулі Нііністьо за запрошення відвідати Гельсінкі.

«Я відчуваю, що цей візит буде дуже продуктивним. Наша делегація повернеться додому з тим, чого чекають наші солдати й усі, хто працює на нашу оборону. Коли ми зміцнюємо нашу оборону, коли ми відновлюємо наші кордони, ми робимо безпечнішими й міцнішими кордони всіх наших партнерів і, звичайно, Фінляндії», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Саулі Нііністьо в Гельсінкі.

Як зазначив Президент України, попри те, що держава-агресор розташована лише за кілька сотень кілометрів від столиці Фінляндії, завдяки спільним безпековим зусиллям України й партнерів агресор ніколи не дістанеться Гельсінкі.

«Від імені всіх українців я хочу висловити захоплення мужністю фінського народу. В Україні майже в кожній книгарні продаються книги про вашу війну за свободу, мемуари вашого національного героя – маршала Маннергейма. Це багато про що говорить», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, захист від російської агресії й оборонні питання – головні теми сьогоднішніх переговорів.

«Фінляндія послідовно підтримує нашу свободу, територіальну цілісність і суверенітет, а також усі принципи міжнародного права, від яких залежить мирне співіснування народів. Я вдячний за 15 пакетів військової допомоги, яка є критично важливою для нас. Сьогодні ми домовилися прискорити надання 15-го пакету, а також розпочали підготовку наступного, 16-го оборонного пакету, який є для нас дуже важливим», – сказав Президент України.

Крім того, за словами Глави держави, Фінляндія й Саулі Нііністьо особисто підтримують зусилля України, спрямовані на досягнення тривалого й справедливого миру для всього українського народу.

«Саме на цій основі ми співпрацюємо для реалізації нашої формули миру. Я дякую вам, пане Президенте, за ваш особистий внесок у зміцнення глобальної коаліції, яка працює над припиненням російської агресії, і за вашу допомогу в реалізації пунктів формули миру», – акцентував Володимир Зеленський.

Він також відзначив допомогу з боку Фінляндії в подоланні наслідків російських ракетних ударів по українській енергетиці.

«Я дякую бізнесу Фінляндії за допомогу, скоординовану з фінським урядом, і своєчасну доставку в Україну необхідного нам енергетичного обладнання», – наголосив Глава Української держави.

Під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Я дякую пану Президенту за те, що він висловив свою підтримку Україні. Пізніше ми обговоримо підготовку наступного пакету санкцій ЄС проти Росії за терор, а також дотримання наявних санкцій, від яких Росія постійно намагається ухилитися. Всі ми повинні пам'ятати: що сильніше будемо тиснути на агресора, то швидше ця агресія закінчиться», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Саулі Нііністьо запевнив, що Фінляндія й далі підтримуватиме Україну.

«15-й пакет допомоги вже готується, і я абсолютно впевнений, що буде й наступний, 16-й», – сказав він.

За словами Саулі Нііністьо, російське вторгнення в Україну порушило глобальні питання безпеки країн і націй, які безпосередньо не пов’язані з війною. Зокрема, зараз триває змагання за душі народів, тож дуже важливо чітко й правильно називати те, що відбувається у світі.

У контексті реалізації української формули миру та проведення саміту миру Президент Фінляндії зазначив, що його держава підтримує ідею справедливого миру для України.