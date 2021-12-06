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Україна й Хорватія підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи нашої держави

8 грудня 2021 року - 16:09

Україна й Хорватія підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи нашої держави

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, який перебуває в нашій країні з візитом.

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Андрей Пленкович підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України. Потому відбулися перемовини української та хорватської сторін у розширеному форматі.

«Сьогодні Україна й Хорватія зробили дуже важливий крок на шляху зміцнення дружби та взаємодії між двома нашими країнами. Хорватія є вже шостою державою ЄС, з якою Україна укладає такий важливий політичний документ. Високо ціную й тверду підтримку з боку наших хорватських партнерів руху України до членства в Альянсі», – наголосив Президент у заяві для представників ЗМІ після закінчення перемовин.

Зі свого боку Андрей Пленкович зазначив, що Декларація про підтримку європейської перспективи України стала підтвердженням того, що реалізується на практиці багато років.

«Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процеси реформ і вважаємо, що це найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців та пристосувати правову систему й економічний ринок», – наголосив він.

Декларація визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Хорватією у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

У документі підтверджено значний прогрес, досягнутий Україною в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також визначено ключові напрями подальших реформ.

З підписанням спільної Декларації на рівні Президента України та Прем’єр-міністра Республіки Хорватія зафіксовано підтримку з боку цієї держави європейської перспективи України. При цьому Хорватія також продовжуватиме підтримку зусиль нашої держави у досягненні критеріїв членства в ЄС.

У документі окремо відзначено спільний інтерес України й Хорватії щодо безпеки та стабільності в регіоні та Європі в цілому, а також наголошено на важливості дотримання принципу непорушності міжнародно визнаних кордонів.

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Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії

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