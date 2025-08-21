Президент:

Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента
Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента

21 серпня 2025 року - 20:06

Україна й країни Північної Європи та Балтії скоординували спільні кроки для досягнення реального миру

21 серпня 2025 року - 21:25

Україна й країни Північної Європи та Балтії скоординували спільні кроки для досягнення реального миру

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника його Офісу Андрія Єрмака заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква провів черговий брифінг для послів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8).

Ігор Жовква поінформував про результати візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, зокрема про переговори з Президентом США Дональдом Трампом. Україна вкотре підтвердила готовність до подальших кроків для досягнення реального миру.

«Ми відкриті до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів, адже лише такий рівень здатен розв’язати найскладніші питання, що стоять перед Україною та світом. Ми цінуємо участь і підтримку з боку наших європейських партнерів, які разом із нами працюють над досягненням справедливого миру», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони відзначили те, що під час зустрічей у Вашингтоні Президент Фінляндії Александр Стубб представляв країни Північної Європи та Балтії.

Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Заступник керівника Офісу Президента акцентував, що шлях України до членства у Євросоюзі має бути спільним із Молдовою, зокрема на етапі відкриття переговорних кластерів уже цього року. За його словами, важливо, щоб цей підхід публічно підтримали всі європейські держави.

Сторони скоординували наступні кроки та узгодили заходи на міжнародних майданчиках, спрямовані на зміцнення підтримки України, просування українських інтересів у безпековій, політичній та економічній сферах, а також посилення спільної протидії російській агресії.

