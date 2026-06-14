Україна й Німеччина домовилися про розвиток антибалістики та спільне виробництво НРК﻿

У Брюсселі в присутності Президента України Володимира Зеленського й Генерального секретаря НАТО Марка Рютте міністр оборони України Михайло Федоров і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційні домовленості про розвиток антибалістичних спроможностей і спільне виробництво наземних роботизованих комплексів «Терміт» у ФРН.

Українські та німецькі компанії розвиватимуть спроможності у сфері антибалістики та розроблятимуть ракети-перехоплювачі. Відповідна домовленість стане елементом проєкту, який передбачає створення єдиного європейського рішення для протидії балістичним ракетам. Завдяки домовленості Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ракетних обстрілів, а Європа зможе залучити наш досвід для формування антибалістичних спроможностей. Проєкт реалізується в межах виконання домовленостей Президента України з партнерами.

Міністри оборони України та Німеччини також підписали домовленість, яка дасть змогу виробити й поставити тисячі наземних роботизованих комплексів «Терміт» для українських захисників. Виробництво НРК профінансує ФРН.